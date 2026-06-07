미 국무부·USTR 발언 잇따라 부인…“미국의 상투적 거짓 유포” 시진핑 방북 앞두고 담화…비핵화, 북중 회담 의제 아님 못박아

[헤럴드경제=박성준 기자] 시진핑 중국 국가주석의 방북을 하루 앞두고 김여정 북한 노동당 총무부장이 핵보유국 지위는 절대 물러설 수 없는 한계선이라며 미국의 비핵화 요구를 정면으로 일축했다.

7일 노동당 기관지 노동신문에 따르면 김 부장은 6일 발표한 담화에서 최근 미중 정상회담에서 양국 정상이 ‘북한의 완전한 비핵화’ 방침에 동의했다는 미국 국무부의 공식 입장을 “미국의 상투적인 거짓 유포 놀음”이라고 일축했다.

김 부장은 트럼프 대통령과 시 주석이 정상회담에서 한반도 비핵화 목표에 동의했다고 밝힌 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표의 발언에 대해서도 “완전한 날조이고 허황된 거짓정보”라며 “비핵화라는 고어에 대한 집착이 매우 특이하게 강한 미국 관리들의 희망일 수는 있어도 전혀 사실이 아니다”라고 말했다. 그러면서 “우리는 그러한 사실의 여부에 대해 가장 정확한 정보를 가지고 있다”고 덧붙여 중국 측으로부터 관련 내용을 직접 전달받았을 가능성을 시사했다.

이번 담화는 시 주석의 방북을 하루 앞두고 나온 만큼, 이번 북중 정상회담에서 비핵화가 의제가 아니라는 점을 분명히 하기 위한 포석으로 풀이된다. 김 부장은 “조선민주주의인민공화국의 핵보유국 지위를 후론하려는 미국의 주장은 아무런 법적 구속력도 가지지 못하며 그 누구도 미국의 일방적인 수사성 발언에 구속되지 않을 것”이라며 “우리의 정당한 자위적 방위 정책에 대한 시비와 특히 ‘비핵화’에 대한 망상을 걷어치워야 한다”고 했다.

김 부장은 아울러 미국이 한국에 1억600만달러(약 1650억원) 규모의 합동정밀직격탄(JDAM) 수출을 승인한 점 등을 거론하며 “적대국들의 끊임없는 무력증강책동에 대처하여 자위력 강화에 전념하고 있는 이유”라고 주장했다. 그는 “우리의 핵보유국 지위는 절대불퇴의 한계선이며 누가 인정하든 말든 엄연한 현실”이라며 “우리는 자기의 주권과 안전에 대한 그 어떤 위협이나 타협도 절대로 용납하지 않을 것”이라고 말했다.