축산물 잔류물질 국제숙련도 시험서 ‘만족’ 판정 항생제·동물용의약품 검사 역량 국제 수준 입증

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산검역본부가 축산물 잔류물질 검사 분야 국제숙련도 시험에서 3년 연속 ‘만족’ 판정을 받으며 국제 수준의 검사 역량을 입증했다.

검역본부는 축산물 잔류물질 검사 분야 국제숙련도 시험에서 2024년부터 2026년까지 3년 연속 만족 평가를 받았다고 7일 밝혔다.

국제숙련도 시험은 세계 각국 시험기관이 동일한 시료를 분석한 뒤 결과를 비교해 검사 정확성과 신뢰성을 평가하는 제도다.

검역본부는 도축장의 소고기와 돼지고기 등 축산물을 대상으로 항생제와 동물용의약품, 유해물질 잔류 여부를 검사하고 있다.

올해 평가 항목은 가축 질병 치료 등에 사용되는 퀴놀론계 항생제였다. 검역본부는 시료를 정확히 분석해 모든 항목에서 만족 평가를 받았다.

앞서 지난해 평가에서는 유럽연합(EU)이 국산 열처리가금육 수출 과정에서 엄격히 관리하는 클로람페니콜 검출 여부를 정확히 분석해 검사 신뢰성을 인정받은 바 있다.

검역본부는 2024년 8월 축산물 잔류검사 분야에서 한국인정기구(KOLAS) 국제공인시험기관 인정도 획득했다. 이번 국제숙련도 시험까지 3년 연속 통과하면서 축산물 안전검사 역량을 다시 한번 확인했다.

정승교 검역본부 동물질병관리부장은 “국제숙련도 시험 3년 연속 만족 판정은 국내 축산물 잔류검사 역량이 국제적으로 통용되는 최고 수준임을 보여주는 결과”라며 “국민이 안심할 수 있는 축산물 안전관리 체계를 강화하고 K-축산물 수출 경쟁력 제고에도 힘쓰겠다”고 말했다.