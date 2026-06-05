[헤럴드경제=최원혁 기자] 나영석 PD가 이끄는 유튜브 채널 ‘채널십오야’가 대만 표기 논란에 대해 공식으로 사과했지만 일부 대만 팬들의 불만은 여전히 이어지고 있다.

‘채널십오야’ 제작진은 지난 3일 공식 SNS를 통해 “이번 자막 번역 과정에서 대만 관련 표기로 인해 불편함과 상처를 느끼신 시청자 여러분께 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.

앞서 지난달 29일 공개된 ‘출장소통의신 : 세븐틴 단합대회’ 영상에서 나영석 PD가 “대만 뉴스에 나온 거 봤냐”고 언급한 장면이 중국어 자막에서는 ‘해외 뉴스’로 번역되면서 일부 대만 시청자들이 “대만은 대만이다”, “존재를 지운 것 같다”며 불만을 쏟아냈다.

이에 제작진은 “중국어 자막 내 ‘대만’이 ‘해외’로 표기됐다는 사실을 인지한 즉시 자막을 수정했다”며 “이후 다른 언어와 표현들에는 문제가 없는지, 어떤 과정에서 문제가 발생했는지 전반적으로 확인했다”고 설명했다.

그러면서 “해당 문제는 번역 과정에서 발생한 실수였으나 최종 검수 단계에서 이를 사전에 바로잡지 못한 책임은 전적으로 우리에게 있다”며 “이번 사안을 무겁게 받아들이고 있으며 관련 의견들을 신중하게 살펴보고 있다”고 밝혔다.

또 “시청자들을 더욱 세심하게 고려했어야 함에도 부족한 검수로 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 했다.

하지만 사과 이후에도 일부 대만 팬들의 반응은 여전히 싸늘하다. 논란 발생 후 약 일주일 만에 입장이 나온 데다 사과문이 유튜브 채널이 아닌 스레드에만 게재된 것이 이유다.

일부 누리꾼들은 “왜 문제가 발생한 유튜브 채널에는 올리지 않냐”, “사과문을 왜 스레드에서만 볼 수 있나”, “정말 사과할 생각이었다면 공식 채널에도 함께 공지했어야 했다” 등의 반응을 보였다.