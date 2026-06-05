[헤럴드경제=나은정 기자] 5일 방한하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 첫 행보로 e스포츠 게임단 T1이 운영하는 PC방을 방문한다.

엔비디아와 게임업계에 따르면 황 CEO는 이날 오후 1시께 김포공항을 통해 입국해 질의응답 시간을 갖은 뒤, 곧바로 서울 시내에 위치한 PC방 ‘T1 베이스 캠프’를 방문할 예정이다. 황 CEO의 방한은 지난해 10월 이후 약 7개월 만이다.

황 CEO는 이곳에서 T1 리그 오브 레전드(LoL) 선수단과 관계자들을 만나 e스포츠 산업 활성화 방안에 대한 논의를 진행할 전망이다. 회동에는 LoL의 황제로 불리는 주장 ‘페이커’ 이상혁을 비롯해 ‘도란’ 최현준, ‘오너’ 문현준, ‘페이즈’ 김수환, ‘케리아’ 류민석 등 선수단 5인이 모두 참석할 것으로 알려졌다.

황 CEO는 그간 한국의 게임 산업과 e스포츠에 대한 깊은 관심을 드러내왔다. 지난해 방한 당시에는 무대에서 ‘페이커’를 연호하며 “PC 게임과 PC방, e스포츠가 없었다면 지금의 엔비디아도 없었을 것”이라고 말한 바 있다.

선수단과의 회동 이후 저녁에는 홍대입구 일대 삼겹살 음식점인 ‘형님 저요’에서 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 갖는다. 이곳은 영국 유명 셰프인 고든 램지가 방문한 적이 있는 음식점으로 소개된 바 있다.

만찬에는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 알려졌다. 참석자들은 삼겹살에 소주를 곁들인 이른바 ‘삼소 회동’을 통해 AI 반도체, 로보틱스, 피지컬 AI, AI 데이터센터 인프라 등 폭넓은 협력 방안을 논의할 것으로 보인다.

당초 회동 장소로 성수동 음식점이 유력하게 거론됐으나 안전 문제와 이동 동선 등을 고려해 홍대입구로 장소가 조정된 것으로 전해졌다.

이번 방한은 엔비디아가 한국 기업들과의 협력 범위를 고대역폭메모리(HBM) 중심의 AI 반도체 공급망 중심에서 자동차, 로봇, 게임, 클라우드 인프라 등으로 넓히는 시점에 이뤄진다는 점에서 주목받고 있다.

업계에서는 황 CEO가 이번 방한을 계기로 한국 내 AI 생태계와의 접점을 한층 넓힐 것으로 보고 있다.