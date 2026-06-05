[헤럴드경제=장윤우 기자] “구청·동사무소 직원 100% 동원했는데, 선관위 직원들은 큰 선거 있는 해 휴직한다?”

제9회 전국동시지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생하자 송파구 공무원으로 추정되는 인물이 선거관리위원회를 직격했다.

5일 전국공무원노동조합 서울지역본부 송파구지부 홈페이지에는 ‘구청,동사무소 직원 100% 동원, 선관위 휴직?’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A 씨는 “선관위는 투표사무원 일 뿐만 아니라 공보물 작업, 선거인명부 등 선거 업무를 동사무소로 대부분 떠넘기면서 제대로 하는 게 뭐냐”며 “교사, 국가직 공무원, 광역단체 공무원은 전체 인원 대비 몇 % 차출했냐. 선관위는 기초단체 공무원만 호구로 생각하느냐”고 지적했다.

앞서 선거 당일인 3일에도 같은 홈페이지에 비판 글이 올라왔다. 해당 글을 작성한 B 씨는 “어떻게 이런 사태가 벌어지도록 송파구선관위에서는 직원이 한 명도 현장에 안 올 수 있냐”며 “더 이상 이런 모자란 집단들과는 일을 못 한다”고 썼다.

또 “선거 사무는 선관위에서 단독으로 하라. 더 이상 지자체 공무원을 총알받이로 쓰지 말라”고도 했다.

당시 서울 송파구 잠실2·4·7동, 가락2동, 문정2동, 강남구 청담동, 광진구 구의3동 소재 14개 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자 투표가 중단됐다. 선관위는 투표용지를 긴급 조달하고 마감 시각을 오후 10시로 연장했다.

현장 혼란은 이어졌다. 투표 과정에 문제를 제기한 시민과 보수 성향 유튜버 등 수백 명이 몰려 투표함 이송을 막았다. 밤샘 대치가 벌어진 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 5일 오전 8시 50분쯤에서야 경찰이 출입로를 확보해 투표함을 반출했다.

한편, 중앙선거관리위원회는 이번 사안에 대한 진상 규명 및 재발방지 대책을 마련한다고 밝혔다.