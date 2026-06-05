MOU 체결…냉각 성능·운영 신뢰성 등 검증 과기부 과제와 연계…2029년 5월까지 진행

[헤럴드경제=고은결 기자] 에쓰오일은 성균관대학교 슈퍼컴퓨팅센터, 글로벌스탠다드테크놀로지(이하 GST)와 인공지능(AI) 데이터센터용 액침냉각 기술 실증 및 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

성균관대 슈퍼컴퓨팅센터는 국내 대학 중 가장 큰 규모의 GPU 자원을 보유 중이며, GST는 반도체 공정용 가스 정화·온도 제어 장비 전문업체다.

3개 기관은 지속가능한 미래형 데이터센터를 위한 액침냉각 기술 협력에 나선다. 구체적으로 액침냉각유, 냉각장비, 실제 고성능 컴퓨팅 운영 환경을 연계한 통합 실증을 추진한다.

이에 따라 성균관대 슈퍼컴퓨팅센터 내 고발열 GPU 서버 환경에서 액침냉각 실증 테스트를 진행할 예정이다. 에쓰오일은 액침냉각유 ‘S-OIL e-쿨링 솔루션’의 공급과 분석, 기술 자문을 맡는다. 성균관대 슈퍼컴퓨팅센터는 GPU 서버 및 실증 환경을 제공한다. GST는 액침냉각 장비 운영과 데이터 분석을 수행할 예정이다.

이를 통해 실제 AI·고성능컴퓨팅 환경에서 액침냉각 기술의 냉각 성능과 안정성, 운영 신뢰성을 검증하고, 차세대 데이터센터 열관리 솔루션의 상용화 가능성을 확보한다는 구상이다.

한편 이번 협력은 성균관대학교 슈퍼컴퓨팅센터가 수주한 과학기술정보통신부 과제 ‘컴퓨팅 자원집중형 인공지능 응용기술개발’과 연계해 추진된다. 관련 실증 및 연구는 2029년 5월까지 진행된다.