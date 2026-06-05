[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 4일 컴퓨터정보관 시청각실에서 재학생과 고교생을 대상으로 ‘2026 HRS코리아 채용설명회’를 개최했다.

이번 설명회는 고용노동부 ‘고교생맞춤형고용서비스 사업’의 일환으로 우수 중견기업인 HRS코리아의 기업 정보와 채용 계획을 소개하고 재학생과 예비 대학생들에게 취업 및 진로 설계에 필요한 실질적인 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

설명회는 재학생과 고교생을 대상으로 두차례에 걸쳐 진행됐다. 오후 1시부터 재학생 150여명이 참여한 설명회에서는 HRS코리아 기업 소개와 채용 안내, 질의응답 순으로 프로그램이 운영됐다.

참가 학생들은 기업의 주요 사업 분야와 인재상, 직무별 채용 계획, 근무 환경 등에 대한 설명을 들으며 취업 준비에 필요한 정보를 얻었다.

이어 진행된 질의응답 시간에는 채용 과정에서 중요하게 평가되는 역량과 직무별 요구 사항, 입사 후 교육 및 성장 기회 등에 대한 다양한 질문이 이어졌다.

오후 3시부터는 고교생을 대상으로 한 채용설명회가 진행됐다.

설명회에서는 HRS코리아 기업 소개와 채용 안내뿐 아니라 일학습병행과정에 대한 설명이 함께 이뤄졌으며 대구·경북 20여개 고교에서 140여명이 참여했다.

이재용 영남이공대 총장은 “이번 HRS코리아 채용설명회는 학생들이 우수 기업의 채용 정보를 직접 접하고 자신의 진로를 구체적으로 설계할 수 있는 의미 있는 자리였다“고 말했다.