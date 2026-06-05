설계 개념 승인 획득…한국선급과 서명식

[헤럴드경제=고은결 기자] HJ중공업은 한국선급(KR)으로부터 1만TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)급 바이오연료 추진 컨테이너선에 대한 설계 개념 승인을 획득했다고 5일 밝혔다.

양 기관은 지난 4일(현지시간) 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포 센터에서 열린 조선·해양 전시회 ‘포시도니아’에서 인증 서명식을 가졌다. 행사에는 유상철 HJ중공업 대표와 조병삼 한국선급 전무가 참석했다.

선박용 바이오연료는 기존 화석연료 기반 선박유에 식물·동물성 기름 등 바이오연료를 일정 비율로 혼합한 탄소 저감 연료다. 국제해사기구(IMO)의 탄소배출 규제 강화, 유럽연합(EU)의 새로운 환경규제 등이 늘며 친환경 대체 연료로 떠오르고 있다.

HJ중공업은 지난해 관련 기술 확보를 위해 한국선급과 협력하기로 하고 자사가 건조 중인 1만TEU급 컨테이너선을 대상으로 바이오연료 추진 시스템을 적용해 연구 활동에 나섰고, 지난달 기술개발을 마무리해 이날 인증을 취득했다.

이번 인증은 양 기관이 기술적 타당성과 안전성을 공식 확인했다는 점에서 의미있다는 설명이다. HJ중공업 측은 바이오연료 추진 1만TEU급 중대형 컨테이너선의 고부가가치 친환경 기술을 확보해 향후 관련 수주를 기대하고 있다.

유상철 HJ중공업 대표는 “바이오연료 추진 컨테이너선 기술개발을 통해 친환경선 시장에서 영업·수주 활동에 긍정적인 효과가 예상된다”며 “온실가스 감축을 위해서는 탈탄소 선박 건조가 필수적인 만큼 기술 경쟁력을 확보해 선주 신뢰를 쌓겠다”고 말했다.