전시회명 ‘전기가 흐르는 사이’ ‘그린 캔버스’ 작가 10명 총 30여점 선봬 6일까지 서울 종로구 이음갤러리서 진행

[헤럴드경제=고은결 기자] LS일렉트릭은 오는 6일까지 서울 종로구 이음갤러리에서 발달장애 예술인 미술단 ‘그린 캔버스’의 첫 전시회 ‘전기가 흐르는 사이’를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 전시는 그린 캔버스 소속 작가 10명이 총 30여점의 작품을 선보인다. 전시장 전면에는 작가들이 함께 완성한 대형 공동 작품 ‘세계와 이어지는 LS일렉트릭’이 배치됐다. 작가들이 개성 있는 색채와 형태로 묘사한 LS일렉트릭의 본사와 주요 사업장, 글로벌 캠퍼스가 세계 지도를 따라 선보여진다.

이 작품은 관람객이 직접 참여하는 인터랙티브 전시로 마련됐다. 관람객과 작품 간 거리가 멀지도 가깝지도 않게 적절한 거리를 유지했을 때 조명이 가장 밝게 빛난다. 또한 여러 명이 함께 서면 빛이 넓게 확장되도록 설계해 ‘존중’과 ‘공감’의 의미를 담았단 설명이다. 연결을 통해 빛을 내는 전기 에너지처럼 사람과 사람도 관심과 교감으로 더 큰 희망과 에너지를 만들어낸다는 뜻이다.

작가 개인 작품으로는 ▷원색의 리듬, 직선의 세계(이희성 작가) ▷상상 너머의 정원(이현주 작가) ▷햇살이 머무는 숲길(윤소영 작가) ▷꽃과 산이 들려주는 이야기(임푸름 작가) ▷푸른 서울의 하루(고성열 작가) ▷초록빛 생명의 노래(신성환 작가) ▷무지개 바다의 여행(김민주 작가) ▷색들이 모여 만든 세상(김연준 작가) ▷사랑이 피어나는 마을(신예진 작가) ▷평온의 집, 쉼의 나무(한혜민 작가) 등이 전시됐다.

최규태 LS일렉트릭 최고인사책임자(CHO)는 “전기가 세상을 밝히고 연결하듯 이번 전시가 장애 예술인들의 꿈과 가능성을 더 많은 사람들에게 전파하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 장애인 고용 확대와 안정적인 창작 활동 지원을 통해 누구나 자신의 재능으로 사회와 연결되고 성장하는 기업문화를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

한편 LS일렉트릭은 발달장애 예술인 합창단 ‘그린보이스’ 창단, 중증 발달장애 예술인 미술단 ‘그린 캔버스’ 등을 통해 장애인 고용 확대 및 사회 인식 개선에 지속적으로 나서고 있다.