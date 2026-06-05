- 인공지능·드론·로봇의 기술 한눈에…로봇융합페스티벌 산업 연계형 행사로 재편

[헤럴드경제= 이권형기자] 인공지능·드론·로봇 등 현 시대의 핵심적 기술을 한번에 볼수 있는 체험과 교류의 장이 열린다.

대전시는 오는 9일~11일까지 3일간 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘2026 대전 첨단로봇 커넥트’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 산·학·연·관·군 협력의 대표 행사인 국방산업발전대전과 동시 개최로 산업·국방·창업 융합 생태계를 마련한다.

특히, 그동안 시민 체험과 경진대회 중심으로 운영되던 ‘로봇융합페스티벌’을 기업 간 협력과 투자유치, 기술 사업화 중심의 산업 연계형 행사로 확대·개편했다.

이를 통해 인공지능(AI)과 드론, 첨단 로봇산업 분야의 최신 기술과 산업 흐름을 공유하고, 기업 간 협력과 투자유치, 기술 교류까지 아우르는 실질적 산업 플랫폼으로 운영한다는 계획이다.

행사에는 ▷(주)새온 ▷㈜라스테크 ▷㈜라이온로보틱스 ▷아이티즈 ▷㈜알지티 ▷㈜액스비스 ▷㈜엔젤로보틱스 ▷(주)키네틱스 등 지역 로봇기업이 참여해 첨단로봇 기술과 제품을 전시·시연하며 대전 로봇산업의 경쟁력과 성장 가능성을 선보인다.

또한, 카이스트가 추진하는 ‘딥테크 스케일업 밸리 육성사업’과 연계한 창업·기술사업화 프로그램도 함께 운영하며 대전컨벤션센터(DCC) 제1전시장 204~205호에서 ▷2026 K-Robotics Startup Cup ▷2026 로봇 얼라이언스 기술이전 상담회를 진행한다.

6월 10일에는 로봇 분야 창업자와 예비창업자를 대상으로 한 사업화 경진대회를 열어 유망한 아이디어와 기술을 보유한 스타트업들이 참여해 경쟁을 펼친다.

이어 11일에 열리는‘2026 로봇 얼라이언스 기술이전 상담회’에서는 유망기술 상담과 기술 매칭 프로그램을 운영해 기업과 연구기관 간 협력 네트워크를 확장하고 로봇산업 분야 기술사업화 기반을 강화한다.

대전시 유세종 미래전략산업실장은 “이번 행사는 첨단로봇 기술과 국방산업, 창업 생태계를 연결하는 산업 교류의 장이 될 것”이라며 “대전이 보유한 로봇산업의 경쟁력과 기술혁신 역량을 국내·외에 알리는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.