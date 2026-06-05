한은 ‘4월 국제수지’ 발표 상품수지도 역대 2위 기록 비IT도 높은 증가세 이어가 4월 배당에 본원소득 적자

[헤럴드경제=김벼리 기자] 반도체 수출 호조 등에 4월 경상수지가 282억9000만달러 흑자를 기록하며 36개월 연속 흑자 행렬을 이어갔다.

5일 한국은행이 발표한 ‘2026년 4월 국제수지(잠정)’ 자료에 따르면 4월 경상수지는 282억9000만달러 흑자를 기록했다. 역대 최대치를 경신했던 3월(379억3000만달러)보다는 25.4% 줄었지만, 역대 2위를 기록했다.

경상수지는 36개월 연속 흑자를 이어가며 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름을 이어갔다.

유형별로 보면 상품수지가 338억8000만달러로 3월에 이어 역대 2위를 기록했다. 수출이 905억9000만달러로 전년 동월 대비 54.5% 증가한 데 비해 수입은 16.1% 늘어난 567억달러를 기록했다.

한은은 수출에 대해 “IT 품목이 반도체와 컴퓨터 주변기기를 중심으로 호조를 이어갔다”며 “비IT품목도 석유제품 가격 상승의 영향으로 늘면서 높은 증가세를 지속했다”고 설명했다.

통관수출의 전년 동월 대비 증가율을 보면 4월 IT는 컴퓨터 주변기기(411.3%), 반도체(171.4%), 무선통신기기(5.5%) 등을 중심으로 125.9% 올랐다. 비IT 또한 석유제품(39.4%), 화공품(10.7%) 등을 중심으로 10.3% 상승했다.

수입에 대해서 한은은 “이란전쟁의 영향으로 유가가 크게 오른 가운데 반도체와 장비 등 자본재도 크게 늘면서 증가세를 지속했다”고 설명했다. 통관수입을 보면 자본재는 반도체제조장비(55.5%)와 반도체(52.8%) 등을 중심으로 전년 동월 대비 27.7% 올랐고, 원자재와 소비재도 각각 12.3%, 4.9%씩 올랐다.

4월 서비스수지는 24억2000만달러 적자로 전년 동월(-27억달러)보다 적자 폭이 소폭 줄었다. 여행수지도 적자도 5억3000만달러에서 3000만달러로 개선됐다. 한은은 “4월 입국자수가 200만명을 넘어서는 등 적자 규모가 개선됐다”고 설명했다.

본원소득수지는 25억3000만달러 적자를 기록했다. 4월 계절적인 배당지급 집중과 함께 주요 기업의 배당성향이 오르면서 배당수지가 30억2000만달러 적자를 기록했다. 이전소득수지도 6억4000만달러 적자를 기록했다.

금융계정은 4월 순자산이 254억6000만달러로 전월(369억9000만달러)보다 31.2% 줄었다.

유형별로 보면 직접투자는 내국인의 해외투자가 62억4000만달러 증가했고, 외국인의 국내투자는 13억6000만달러 줄었다. 증권투자는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 82억2000만달러 늘었다. 미국 증시 반등에 주식 순매수 규모가 전월(39억4000만달러)보다 50%가량 늘어난 59억달러를 기록했다. 외국인의 국내투자는 35억1000만달러 늘었다. 주식에서는 중동지역 긴장 완화와 국내 반도체 기업의 양호한 실적 발표 등에 외국인 투자심리가 개선되면서 매도세가 12억4000만달러로, 역대 최대 순매도를 기록했던 3월(293억3000만달러)보다 큰 폭으로 줄었다. WGBI(세계국채지수) 편입에 부채성증권은 47억5000만달러 증가 전환했다.

그밖에 파생금융상품은 15억1000만달러 줄었다. 기타투자는 자산이 현금과 예금 등을 중심으로 88억7000만달러 증가하고, 부채는 차입을 중심으로 47억8000만달러 줄었다. 준비자산은 10억2000만달러 증가했다.