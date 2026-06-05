[헤럴드경제=이원율 기자]외신도 4일(현지시간) 한국의 6·3 지방선거에 주목했다. 더불어민주당이 광역단체장 16곳 중 12곳을 가져온 일과 관련, 이재명 대통령의 높은 지지세가 여당 승리의 배경이 될 수 있었다는 평가를 내놓기도 했다.

다만 야당인 국민의힘이 서울시장을 가져왔기에, 이 건이 여당 승리의 의미를 퇴색시켰다는 분석도 나왔다.

연합뉴스 보도에 따르면 뉴욕타임스(NYT)는 “이번 선거는 이 대통령의 리더십에 대한 국민 투표”로 여겨졌으며, “이 대통령은 1년 전 취임한 후 실용 외교와 국내 증시 호황에 힘입어 인기를 얻어왔다”고 전했다.

블룸버그통신은 “민주당의 승리는 이 대통령의 높은 인기도를 상징한다”며 “국민의힘은 윤석열 전 대통령의 계엄 실패 후 당 재건에 여전히 분투하고 있음을 보여준다”고 설명했다.

로이터통신은 “이 대통령의 집권 2년 차에 여당이 지방정부를 광범위하게 장악했다”며 “인공지능(AI) 칩 수출 호조, 이에 따른 주식시장 상승세와 함께 이 대통령이 전국적으로 여전히 강력한 지지를 받고 있다는 점을 보여준다”고 전했다.

다만 국민의힘 소속의 오세훈 서울시장이 서울시장 선거에서 직을 지킨 데 대해 민주당으로는 “상징적 타격(setback)”이라며 “최대 도시이자 정치적으로 가장 중요한 서울시장직을 내준 건 여당 승리의 의미를 퇴색시킨 일”이라고 분석했다.

AP통신 또한 민주당의 서울시장 선거 패배를 놓고 “이 대통령에게 보다 확고한 정치적 정당성을 부여하려는 노력에 타격(setback)”이 됐다고 봤다.

AFP통신은 “민주당이 지방선거에서 단체장 자리 대부분을 휩쓸었지만, 핵심인 서울시장직 탈환에는 실패했다”며 “이는 유권자들이 여당의 권력을 견제하려고 했다는 신호”라고 평가했다.

블룸버그 통신은 “이 대통령이 과열된 부동산 시장을 진정시키기 위해 애쓰는 가운데, 부동산 가격을 계속 치솟게 하는 주택 부족 문제가 유권자들의 가장 큰 관심사였음을 반영한 결과로 보인다”고도 했다.

전날 실시된 전국 16곳 광역단체장 선거에서 민주당은 부산·경기·인천·강원·충북·충남·대전·세종·전북·전남광주·울산·제주 등 12곳에서 승리했다.

국민의힘은 서울·대구·경북·경남 등 4곳을 가져왔다.

일부 외신은 투표용지 부족 사태에도 주목했다. 로이터 통신은 “이번 선거는 서울 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태로 인해 논란이 일기도 했다”며 이 건으로 일부 유권자가 몇 시간 동안 기다리거나 투표도 하지 못한 채 떠나야 했다고 보도했다.

李대통령 “국민 뜻 겸허하게 받들 것”

한편 이재명 대통령은 전날 “정부는 지방선거에 담긴 국민의 뜻을 겸허하게 받들 것”이라며 “소속 정당 여부와 관계 없이 새로 선출된 지방정부와 적극 협력할 것”이라며 소회를 밝혔다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의 모두발언에서 “선거 과정에서의 경쟁이 어떠했든 여야는 모두 주권자를 대리해 국민 삶을 지키고 국가의 더 나은 내일을 개척해야 할 동반자들”이라며 “이제 선거가 끝난 만큼 정치권도 주권자가 명령한 실질적 민생 개선과 지역균형 발전, 국민통합에 힘을 모아달라”고 강조했다.

이는 외신까지도 주목한, 여야의 최대 승부처로 꼽힌 서울시장 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 당선된 일을 염두에 둔 메시지로도 풀이됐다.

이 대통령은 이날 붉은색과 푸른색이 교차하는 사선 무늬 넥타이를 매고 회의에 참석했다. 여야의 상징색이 어우러져 있어 ‘통합 넥타이’로 불리기도 한다.

이 대통령은 투표용지 부족 사태에 대해서도 “민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거 관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 점에 매우 큰 유감을 표현다”며 “관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해 문제 발생 이유를 명확하게 밝히고, 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야 할 것”이라고 했다.

또 “국민의 참정권이 한치라도 훼손되는 일이 다시는 발생하지 않도록 신뢰할 만한 적절한 대책을 조속히 마련해달라”고 했다.