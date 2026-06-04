[헤럴드경제=김주리 기자] 4일 서울 선거관리위원회(선관위)가 투표용지 부족 사태를 빚은 송파구 잠실7동 제2투표소를 찾았다가 부정선거 의혹을 해소하라는 시위대와 충돌이 벌어졌다.

이날 중앙일보 등 보도에 따르면 김범진 서울 선관위 사무처장과 선관위 직원들은 이날 오전 10시40분쯤 잠실7동 제2투표소(우성아파트 경로당)에서 나와 “개표가 완료되지 않으면 투표 절차가 끝나지 않는다”며 “오세훈 시장 당선인 선언을 못한다”고 말했다.

김 처장은 시위대에 “중요한 건 개표”라며 “선거 절차, 과정에서 일부 부실한 점에 있어서 심려끼친 점 사과드린다”고 했다.

김 처장의 발언에 시위대가 격한 반응을 보이면서 분위기가 험악해졌다. 한 시민은 “(부정선거 의혹에) 좌우가 어딨느냐. 재선거해야 한다”며 “국민을 개돼지로 보느냐”고 지적했다. 이 과정에서 일부 시위대가 김 처장과 선관위 직원을 둘러싸고 옷을 잡아당기거나 욕설을 하는 등 물리적 충돌이 빚어졌다.

상황이 폭력 사태로 이어질 조짐을 보이자 시위대 안에서도 선관위 직원들을 막자는 사람들과 폭력 행사는 안 된다는 사람들로 나뉘어 갈등을 빚은 것으로 전해졌다.

한 시민은 “서부지법 잊었느냐. 막고 때리는 사람들이 선동하는 것”이라며 “보내줘야 한다. 막는 사람들은 애국보수가 아니다”라고 호소한 것으로 전해졌다.