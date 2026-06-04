김경대 용산구청장 당선자 민주당 강태웅 용산구청장 후보와 맞붙어 7100여표 차 승리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3 지방선거에서 가장 눈길을 끈 선거 중 하나는 용산구청장 선거였다.

국민의힘 김경대 당선자와 민주당 강태웅 후보의 맞대결은 단순한 여야 대결을 넘어 ‘지역 정치인’과 ‘중앙·행정 관료 출신’의 대결로도 관심을 모았다.

결과는 김경대 당선자의 승리였다.

3선 구의원 출신인 김 당선자는 서울시 행정1부시장을 지낸 강태웅 후보를 누르고 마침내 용산구청장에 당선되는 영광을 안았다.

김 당선자의 정치 여정은 결코 순탄하지 않았다.

용산에 있는 단국대를 졸업한 뒤 삼성그룹 공채로 입사해 직장생활을 시작했다. 이후 지역사회에 뿌리를 내리며 용산 정치에 뛰어들었다. 구의원에 당선된 뒤 3선까지 성공하며 지역 기반을 다졌지만, 2018년 용산구청장 선거에 출마했지만 고배를 마셨다.

그러나 좌절은 그를 멈추게 하지 못했다.

이번 지방선거를 앞두고 국민의힘 후보 경선에 나서 김형석 전 통일부 차관과 경쟁을 벌인 끝에 공천장을 거머쥐었다. 본선에서도 만만치 않은 상대를 만났다.

강태웅 후보는 서울시 행정1부시장을 지낸 대표적인 행정관료 출신이다. 두 차례 국회의원 선거에 도전한 데 이어 이번에는 한 단계 낮춰 구청장 선거에 출마하며 배수진을 쳤다.

선거 막판까지 승부는 쉽게 예측하기 어려웠다.

특히 개표 초반 사전투표 결과에서는 강 후보가 앞서 나가면서 김 후보 측을 긴장하게 만들었다. 민주당 강세를 보인 사전투표 성향이 그대로 나타나는 듯했다.

하지만 본투표 개표가 진행되면서 흐름은 달라졌다.

결국 지역 기반이 탄탄했던 김경대 후보가 역전에 성공하며 승리를 확정했다.

용산은 전통적으로 보수 성향이 강한 지역으로 평가받는다. 국민의힘 후보가 상대적으로 유리한 구조이지만, 그렇다고 승리가 자동으로 보장되는 것은 아니다. 특히 대통령실 이전 이후 전국적인 관심 지역이 되면서 정치적 상징성이 더욱 커졌다.

이번 선거 결과는 정당 경쟁력과 함께 지역 밀착형 정치의 힘을 보여준 사례로 평가할 만하다.

오랜 기간 구의원으로 주민들을 만나며 쌓아온 인지도와 신뢰가 결국 서울시 부시장 출신의 강력한 경쟁자를 넘어서는 원동력이 된 셈이다.

선거는 흔히 학력이나 경력보다 주민들과 얼마나 오랫동안 호흡했는지가 더 중요하다는 사실을 보여준다.

김경대 당선자는 세 번의 구의원 경험과 한 차례 구청장 선거 패배를 딛고 결국 용산구 최고 행정책임자가 됐다.

패배의 경험을 자산으로 바꾼 정치인의 끈기와 지역 밀착 정치의 힘이 만들어낸 결과다.

이제 주민들은 선거 과정에서 보여준 열정과 약속이 실제 구정 성과로 이어지기를 기대하고 있다. 김경대 당선자가 용산의 변화와 발전을 이끌며 주민들의 기대에 부응할 수 있을지 주목된다.