[헤럴드경제=박병국 기자]6·3 지방선거에서 승리한 오세훈 서울시장이 4일 업무복귀 후 가장 먼저 ‘안전’관련 회의를 주재했다.

오 시장은 이날 오후 시청 8층에서 ‘여름철 안전대책회의’를 열고 “제가 다시 돌아오면서 ‘안전을 제일 먼저 챙기겠다’고 생각했다”며 “최 들어서 몇 가지 안전과 관련된 사고와 이슈가 있었기 때문에 더더군다나 신경이 많이 쓰인다”고 말했다. 그는 또 “모든 주요 공사 현장 특별히 안전 점검을 실시 해서 시민 여러분들께서 정말 편안한 마음으로 안전에 대한 걱정 없이 일상에 몰입하실 수 있도록 특별히 계획을 세워달라”고 말했다.

오 시장은 선거기간 내내 경쟁자인 정원오 더불어민주당 후보측으로부터 안전과 관련된 공세에 시달렸다. GTX-A 공사현장 철근 누락 사건이 선거 막판에 핵심 이슈로 부상한데 이어, 선거가 열을이 채 남지 않은 지난달 26일에는 서소문 고가 철거현장에서 붕괴사고가 발생해 3명의 사망자를 냈다.

그는 서소문 고가 붕괴사고 유가족에게 “깊은 위로의 말씀부터 드린다”고 말 한 뒤, “서울 한복판에서 시민들이 일상적으로 오가는 공간에서 벌어진 사고이니 만큼 정말 큰일 날 뻔했다”고 말했다. 그러면서 “정말 자칫 잘못하면 큰 대형 인명사고로 이어질 수 있는 사건이 만큼 정말 타산지석으로 삼아야 한다”고 강조했다.

그는 “사고는 늘 그동안 별일 없었던 곳에서 일어난다”며 “작년에 괜찮았으니까 올해도 괜찮겠지라는 마음 버리고 익숙한 곳부터 챙겨달라”고 말했다. 또 “그 다음에는 현장을 늘 확인해 주기 바란다”며 “시민들이 삶의 현장에서 겪는 어려움은 아마 보고서에는 담기지 않고 사각지대는 있기 마련”이라고 설명했다. 그러면서 “보고서 속에 지원 횟수나 개설 수는 수단이지 목표가 아니라는 마음으로 임해달라”고 말했다.

오 히장은 “이번 선거 치르면서 ‘더 따뜻하고 더 건강한 삶의 질 특별시 서울’을 앞으로 4년 동안 목표로 삼겠다는 입장을 여러 차례 밝힌 바가 있다”며 “그 기본에는 안전이 있다. 그래서 업무에 복귀하고 첫 일정을 이렇게 안전과 관련된 일정으로 시작하는 의미도 각별히 새겨주시기 바란다”고 말했다.