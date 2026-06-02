강동구 시·구의원 후보들 총출동 속 마지막 호소… “당색 떠나 검증된 행정가에게 기회를”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 이수희 강동구청장 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 저녁 둔촌동역 일대에서 마지막 집중 유세를 성공적으로 마쳤다.

이날 유세에는 김영철·조동탁·장태용 시의원 후보와 김기상·김경천 구의원 후보 등 강동구 (을)지역 국민의힘 후보들이 총출동해 이 후보에 대한 지지를 호소했다.

이 후보는 마이크 앞에서 지난 4년의 행정 성과를 짚으며 “강동구의 비정상을 정상으로 되돌리는 시간이었다”고 밝혔다. 이어 “당의 색이 아니라 그동안 해온 일의 성과로 평가해달라”며 “일 잘하는 구청장, 미래를 준비한 구청장에게 한 번 더 일할 기회를 달라”고 강동구민에게 마지막 지지를 호소했다.

퇴근 길에 이수희 후보를 지지하기 위해 모여든 구민들은 뜨거운 박수와 환호로 화답하며 이 후보에 대한 지지 의사를 분명히 했다.

이 후보는 유세를 마치며 “선거 운동 마지막 순간까지 더 낮은 자세로 강동을 누비겠다”며 “투표를 통해 한쪽으로 치우친 권력의 균형을 맞춰달라”고 호소했다.

6·3 지방선거 본투표는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 강동구 내 지정 투표소에서 진행된다.