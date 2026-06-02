[헤럴드경제=나은정 기자] 유방암 투병으로 방송 활동을 중단했던 방송인 박미선이 약 1년 6개월 만에 예능 프로그램으로 복귀한다.

박미선은 2일 열린 MBN 신규 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’ 온라인 제작발표회에서 “활동을 다시 시작해도 되는지 고민이 많았고 자신감도 없었다”면서도 “이수근이 출연하고 남편도 같이 한다고 하니 조금은 의지할 수 있지 않을까 하는 믿음으로 시작했다”고 복귀 소감을 밝혔다.

박미선의 방송 활동은 2024년 12월 종영한 TV조선 ‘이제 혼자다’ 이후 약 1년 6개월 만이다. 그는 2024년 유방암 진단을 받은 뒤 수술과 항암 치료에 집중하기 위해 활동을 중단했다. 이후 지난해 11월 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 투병기를 털어놔 많은 시청자들의 응원을 받았다.

박미선은 “체력이 예전 같지 않아 걱정을 많이 했지만 막상 촬영을 해보니 ‘내가 (중심을 잡고) 해야 하지 않나’ 싶을 정도로 두 사람(이봉원, 이수근)이 좀 답답했다”고 농담을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

그러면서 “정말 가족 같은 사람들과 편하게 촬영했다”며 “이 프로그램에는 인생이 들어가 있다”고 애정을 드러냈다.

‘남의 집 귀한 가족’은 다양한 스타 가족들의 일상을 관찰하며 웃음과 갈등, 사랑과 화해를 담아낸 가족 관찰 리얼리티 프로그램이다. 박미선·이봉원 부부를 비롯해 최근 결혼한 그룹 코요태 멤버 신지와 문원 부부, 배우 고준희, 방송인 전민기·정미녀 부부 등이 출연한다.

스튜디오 MC를 맡은 이수근은 “혼자 사는 사람, 갓 결혼한 사람, 조금 산 사람, 한참 산 사람 등 가족별로 느끼는 행복과 갈등, 고민이 다 다르다. (프로그램에) 우리 삶의 모습이 다 나와 있어 저도 보면서 배우는 게 많다”고 했다.

박미선 역시 “고준희를 보면 결혼 전 제 모습이 떠오르고, 신지를 보면 신혼 때 모습이 생각난다”며 “전민기 부부를 통해서는 권태기를 겪던 시절도 떠올랐다. 그리고 그 시절을 거쳐 현재 우리 모습의 부부(가 됐다)”고 말했다.

한편 ‘남의 집 귀한 가족’은 이날 오후 9시 50분 첫 방송된다.