납기 차질 우려 대전사업장 매출 1.3조원 회사 전체의 5% 차지 사고원인 규명·대책 수립 후 생산 재개

[헤럴드경제=서경원 기자] 7명의 사상자가 발생한 대전공장 폭발 사고로 한화에어로스페이스의 생산에 제동이 걸렸다.

2일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 지난 1일 사고 직후 대전노동청장의 작업중지 조처 등에 따라 대전사업장 생산을 일부 중단했다.

산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해(사망자 1명 이상 발생)가 발생하면서다. 작업 중지가 내려진 범위는 공장 전체가 아니라 전날 사고가 발생한 세척 공정으로 알려졌다.

세척 공정은 연료 주입에 쓰인 작업 공구를 세척하는 ‘후작업 공정’인 만큼 제품 생산과 연구개발에 미치는 영향은 상대적으로 작다는 것이 한화에어로스페이스 설명이다.

다만 작업 공구에서 화약을 세척하는 작업은 필수적인 만큼 생산 및 연구개발 공정에 일정 부분 차질이 불가피할 것이라고 업계는 분석한다.

대전사업장은 미사일 추진기관과 전술유도무기 등의 개발 및 생산이 이뤄지는 방산 시설이다. 다연장로켓 ‘천무’, 장거리 지대공 유도무기 ‘L-SAM’ 등이 이곳에서 생산되는 것으로 알려졌다.

특히 천무는 유럽 국가로 수출 영역을 확대하고 있는 한화에어로스페이스의 핵심 무기체계로 꼽힌다.

한화에어로스페이스는 작년 12월 에스토니아로부터 총 3억유로(약 5200억원) 규모의 천무 발사대 6문 및 미사일 3종을 수주했고, 올해 2월에는 노르웨이와 천무 16문을 포함해 총 9억2200만달러(1조3000억원)의 풀 패키지 공급 계약을 체결했다.

이에 따라 최대 실적을 이어가는 한화에어로스페이스의 매출과 영업이익에도 악영향을 줄 수 있다는 우려도 제기된다.

작년 말 기준 대전사업장의 매출액은 1조3189억원으로 한화에어로스페이스 매출(26조7029억원)의 4.94％를 차지했다.

한화에어로스페이스는 향후 사고원인 규명, 현장 특별안전교육, 재발 방지대책 수립 등을 거친 뒤 생산을 재개할 계획이다.

고용노동부는 전날 20여명 규모의 전담수사팀을 구성해 본격적인 사고 원인 수사에 착수했다.

한화 관계자는 “언제까지 작업 중지가 이뤄질지는 알 수 없다”면서 “생산 차질을 최소화하는 방향으로 노력하고 있다”고 말했다.