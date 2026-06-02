[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김수현에 대한 허위사실을 유포한 혐의로 구속된 김세의 가로세로연구소 대표가 석방을 주장하면서, 자신의 구속이 고(故) 김새론에 대한 명예훼손으로 이어지고 있다고 주장했다.

서울중앙지법은 2일 오후 명예훼손·협박·강요미수 등의 혐의로 구속된 김 대표가 지난달 31일 신청한 구속적부심사를 열었다. 구속적부심은 구속영장 발부의 적법·필요성을 다시 따지는 절차다.

서울 강남경찰서 유치장에 수용된 김 대표는 정장 차림으로 법원에 출석했다.

김 대표는 1시간 가량의 심사 후 양손에 포승줄이 묶인 채 법정에서 나와 “내가 구속돼 적극 대응할 수 없는 상황이 벌어지자 특정 세력이 기다렸다는 듯이 나와 김새론 배우의 유가족에 대한 심각한 허위사실 유포·명예훼손을 벌이고 있다”고 주장했다.

특히 그는 “말도 안되는 공격을 받고 있다”며 억울하다고 밝혔다.

그러면서 그는 “고 김새론 배우 유가족들의 명예를 회복하기 위한 본안 소송이 있다”며 “그런데 제가 구속됨으로 인해서 마치 저와 유가족들의 주장이 모두 거짓말이 돼버릴 수 있다”고 말했다.

김세의는 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했고, 김새론의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 탓이라는 내용을 유튜브 등으로 유포한 혐의를 받는다.

아울러 인공지능(AI)을 활용해 김새론의 음성을 조작, “김수현과 중학교 2학년 겨울방학 때 처음으로 성관계했다”는 식으로 꾸며내 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 있다.

줄곧 혐의 사실을 부인해온 그는 지난 달 31일 구속적부심을 신청했다.

법원은 이르면 이날 오후 결론을 내린다.

한편, 서울 강남경찰서는 명예훼손 및 성폭력범죄의 처벌 등에 대한 특례법 위반 등을 적용해 지난 14일 구속 영장을 신청했으며, 법원이 영장 청구를 받아들이면서 김세의는 지난 달 26일 구속됐다.