박민식 “보수 가른 또 다른 무소속 후보 심판” “이재명 정권 무너뜨릴 수 있게 힘 모아달라”

[헤럴드경제=신대원 기자] 6·3 보궐선거 최대 격전지로 떠오른 부산 북갑에 무소속으로 출마했던 김성근 후보가 박민식 국민의힘 후보를 지지하고 나섰다.

김 후보는 2일 오전 박 후보 선거사무소에서 열린 기자회견에서 “후보직을 내려놓고 박 후보를 전폭적으로 지지하고자 한다”고 밝혔다.

그는 선거를 하루 앞두고 박 후보 지지 선언을 한 배경에 대해 “구포의 해묵은 과제들을 풀기 위해서는 지역의 역사와 아픔을 온전히 이해하는 진짜 구포 사람, 구포의 일꾼이 필요하다”며 “지금 우리 북구의 정치는 구포역 참사의 아픔도, 구포역이 국토교통부 선도사업에서 제외됐던 뼈아픈 사실조차 모르는 후보자들이 흘러 들어왔다”고 설명했다.

이어 “이성적인 정책공약과 지역발전은 뒷전인 채 허위사실 유포 부정선거와 함께 특정 정치인을 사이비 교주처럼 맹종하며 가정도 뒤로한 채 쫓아다니는 기형적인 팬덤정치가 매우 참담하다”며 “지역정치를 황폐화시키는 모습을 더 이상 방관할 수 없었다”고 말했다.

또 “박 후보는 여야를 아우르고 중앙정부와 소통하며 겸손하고 담대하게 구포역 철도 지하화 선도 사업 확정을 밀어붙일 수 있는 리더십을 가졌다”고 덧붙였다.

박 후보는 김 후보의 지지 선언에 대해 “단순히 박민식 개인에 대한 지지 선언이 아니다”며 “그동안 바닥 민심을 철저히 왜곡하고 주민들의 눈과 귀를 가리려 했던 정체불명의 여론조사 선동에 대한 매서운 민심의 심판이자 경고”라고 의미를 부여했다.

박 후보와 김 후보는 별다른 인연이 없었지만 전날 밤 김 후보 측이 갑자기 연락을 취해왔다고 한다.

이와 관련 박 후보는 “북구의 민심을 김 후보가 대변해주셨다고 평가한다”면서 “내일 본투표 시간은 촉박하지만 상당히 큰 힘이 될 것으로 확신한다”고 말했다.

이어 “보수를 갈라 북구를 흔들고, 북구를 잠시 머무는 정거장쯤으로 여기는 또 다른 무소속 후보를 내일 표로 철저히 심판해달라”면서 “오로지 보수의 중심을 지켜온 저에게 결집해 독재정권으로 치닫는 민주당 하정우와 이재명 정권을 무너뜨릴 수 있도록 힘을 모아달라”며 경쟁을 펼치고 있는 하정우 더불어민주당 후보와 한동훈 무소속 후보를 정조준했다.