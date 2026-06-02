“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10