대우건설이 시공하는 ‘청주 푸르지오 씨엘리체’가 잔여 세대를 대상으로 오는 6월 8일 무순위 청약을 진행한다.

이번 무순위 청약은 청약홈을 통해 접수하며, 충청북도 거주 만 19세 이상 무주택 세대구성원이라면 청약통장 가입 여부와 관계없이 신청할 수 있다. 당첨자 발표는 6월 11일, 계약은 6월 18일 진행될 예정이다.

충북 청주시 서원구 미평동 일원에 공급되는 청주 푸르지오 씨엘리체는 분평·미평지구 도시개발사업을 통해 조성되는 단지로, 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~114㎡, 총 1,351가구 규모다.

이번 무순위 공급 물량은 △84㎡A 47가구 △84㎡B 14가구 △84㎡C 32가구 △114㎡A 73가구 △114㎡B 74가구 △114㎡C 30가구다.

계약 조건으로는 1차 계약금 1,000만원 정액제가 적용된다. 또한 실거주 의무와 전매 제한이 적용되지 않아 실수요자들의 관심을 받고 있다.

단지가 들어서는 분평·미평지구는 약 12만7,700㎡ 규모의 도시개발사업지로, 기존 분평지구 생활권을 공유할 수 있다. 향후 동남지구와 방서지구, 분평2지구 등 주변 주거지 개발과 함께 서남권 주거벨트 형성이 기대된다. 생활 인프라도 갖췄다. 이마트 청주점, 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점 등 대형 유통시설 이용이 가능하며, 충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 가깝다.

교통 여건으로는 제1·2·3순환로를 통해 청주 주요 지역 이동이 가능하며, SK하이닉스와 LG화학, LS일렉트릭 등이 위치한 산업단지와 오송·오창 방면 접근성도 갖췄다. 주변에는 개신배수지 체육공원과 잠두봉공원, 무심천 등이 위치해 있으며, 약 28만㎡ 규모의 구룡근린공원 조성도 추진되고 있다.

단지는 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 설계를 적용했으며, 팬트리와 드레스룸 등 수납 특화 공간을 마련했다. 전용 114㎡ 타입에는 가족실과 알파룸을 적용해 공간 활용도를 높였다. 커뮤니티 시설로는 25m 실내 수영장, 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 그리너리 카페 등이 계획돼 있다.

견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 마련돼 있으며, 입주 예정 시기는 2029년 3월이다.