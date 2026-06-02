사내 개발 플랫폼 ‘플레이그라운드’ 장애 탐지·처리·복구까지 AI고도화

SK브로드밴드가 구성원 누구나 인공지능(AI) 에이전트를 만들고 업무에 투입하는 환경을 구축해 네트워크 품질 관리를 혁신한다.

2일 SK브로드밴드는 네트워크 데이터 분석과 코딩 지원 기능을 갖춘 사내 개발 플랫폼 ‘플레이그라운드(Playground)’을 지난 2월 구축했다고 밝혔다. 이는 사내 네트워크 조직과 AT·DT 센터가 협력해 개발한 플랫폼이다.

SK브로드밴드에 따르면 그간 구성원은 기술적 장벽 탓에 자신의 업무에 데이터 분석이나 자동화를 도입하기 어려웠다. 서버 접근 권한 신청, 개발 환경 구축과 라이브러리 설치까지 복잡한 절차를 처리할 줄 알아야만 실무 현장에서 AI를 활용할 수 있었기 때문이다.

SK브로드밴드는 이를 해소하고자 플레이그라운드 플랫폼을 구축했다고 강조했다. 기존 두 달 이상 걸리던 개발 환경 구축을 자동화해, 5분 만에 개발을 시작할 수 있도록 진입 장벽을 낮췄단 설명이다.

플레이그라운드는 위치 기반 사내 데이터 분석 시스템 ‘LDAS’와 연동해 활용 가능한 것으로 전해졌다. 구성원은 네트워크 장비, 품질, 트래픽 데이터와 고객경험지표(CEI) 등 다양한 내부 데이터를 AI 에이전트 개발에 활용할 수 있다.

플레이그라운드를 통해 개발·운영 중인 AI 앱은 약 600여개에 달한다고 SK브로드밴드는 밝혔다. 이 중 스스로 상황을 판단하고 행동까지 수행하는 AI 에이전트는 30여개로, 현재 현장에 적용된 상태다.

AI 관제·진단 에이전트 ‘C-One’이 대표적인 사례다. 이는 CEI에 기반해 유선 네트워크의 이상 징후를 AI가 자동으로 탐지하고, 원인과 점검 우선순위를 식별해주는 AI 에이전트다. 점검이 필요한 지점을 찾아 보고서를 자동 생성하고 담당자에게 발송하는 것도 가능하다.

SK브로드밴드는 향후 C-One을 장애 탐지부터 처리·복구까지 AI가 스스로 수행하는 ‘자율 복구 에이전트’로 고도화하겠단 방침이다.

성진수 SK브로드밴드 네트워크센터장은 “구성원 스스로 AI 에이전트를 만들고 현장에 적용하면서 일하는 방식이 근본적으로 바뀌고 있다”며 “AI 개발 문화를 더욱 확산해 네트워크 품질을 지속적으로 높일 것”이라고 말했다.

차민주 기자