- 글로벌 철도 강국과의 경합 끝에 기술·가격 전 부문 1위 차지…중남미 지역 철도 인프라 시장 진출 초석 다져

[헤럴드경제= 이권형기자] 국가철도공단이 페루서 글로벌 철도 강국들과의 경합 끝에 대규모 철도 감리사업을 수주하는데 성공했다.

국가철도공단은 페루 교통인프라 투자감독청이 발주한 약 1300만 달러(한화 약 192억원) 규모의‘페루 우앙카요∼우앙카벨리카 철도개량 설계검토 및 시공감리’사업에 최종 계약자로 선정됐다고 2일 밝혔다.

해당 사업은 페루 중부 안데스 고산지대(해발 3600m 이상)를 운행하는 노후 노선(128.7km)을 현대화하는 프로젝트로, 공단 컨소시엄은 향후 약 5년간 건설 및 운영 단계 전반에 걸쳐 감리 업무를 수행하게 된다.

공단은 국내 엔지니어링사 및 현지사와 글로벌 컨소시엄을 구성해 스페인, 일본 등 글로벌 철도 강국과의 경합 끝에 기술·가격 전 부문 만점으로 1위를 차지하며 수주에 성공했다.

공단은 향후 본 사업을 발판 삼아 국내 철도 기업들의 페루 시장 진출을 돕는 마중물 역할을 이행하고, 나아가 엘살바도르, 파나마, 콜롬비아 등 인근 중남미 지역의 대규모 철도 인프라 시장 점유를 확대해 나갈 계획이다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “이번 수주는 글로벌 철도 선진국들과의 진검승부 끝에 K-철도의 우수한 기술력을 다시 한번 입증한 쾌거”라며, “앞으로도 세계 무대에서 한국 철도의 위상을 높이고, 우리 기업들과 함께 글로벌 시장을 선도해 나가겠다”고 전했다.