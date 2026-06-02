금천구에 주민등록 되어 있는 1996년생~2007년생 청년 대상 6월 12일 까지 금천구청 누리집 ‘통합예약’ 서비스 통해 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 청년들에게 공공기관 직무 경험과 사회참여 기회를 제공하기 위해 6월 3일부터 12일까지 ‘2026년 하계 청년 아르바이트’ 참여자 100명을 모집한다.

청년 아르바이트 사업은 청년들이 방학 기간 구정 업무를 직접 경험하며 행정 실무 역량을 키우고 진로를 탐색할 수 있도록 지원하는 사업이다.

구는 지난 2024년 하계 아르바이트부터 참여 대상을 대학생 중심에서 청년으로 확대했다. 이에 기존 대학생 아르바이트에 포함되지 못했던 고졸자, 대학 졸업 후 취업을 준비하는 청년, 방송통신대학이나 사이버대학 재학생 등도 지원할 수 있게 됐다.

모집인원은 우선선발 30명, 일반선발 70명으로 총 100명이다. 선발된 청년은 구청, 동주민센터, 관련 기관 등에 배치돼 행정 사무보조 업무, 돌봄 업무, 학습지도, 도서 정리 등 다양한 업무에서 현장을 경험하게 된다.

신청 대상은 6월 3일 공고일 기준 금천구에 주민등록이 되어 있는 1996년생부터 2007년생까지의 청년(1996.1.1.~2007.12.31. 출생자)이다. 다만, 최근 2년 이내 청년 아르바이트에 참여한 경우에는 지원할 수 없다.

우선선발 대상은 국민기초생활수급 또는 차상위 계층으로 지정된 자 혹은 그 자녀, 다문화가정, 자녀 3명 이상 세대, 장애인 본인(장애인복지법상 등록장애인), 북한이탈주민 본인, 국가보훈대상자 본인이다.

선발된 청년은 7월 6일부터 31일까지 약 4주간 근무하게 된다. 근무시간은 각 기관 운영 일정에 따라 오전 9시부터 오후 9시 사이 1일 5시간, 주 5일이며, 급여는 중식비를 포함해 1일 60,605원이다. 근무 일수를 모두 채워 근무하면 약 144만 원을 받을 수 있다.

참가를 희망하는 청년은 금천구청 누리집 ‘통합예약’ 서비스를 통해 신청하면 된다. 구는 6월 16일 공개 전산 추첨으로 최종 대상자를 선발하고, 금천구청 누리집에 공지 및 개별 통보할 예정이다.