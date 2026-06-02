3900억원 투입해 지분 100% 확보 식품소재서 스페셜티로 외연 확장

삼양그룹이 일본 5대 향료 기업 중 하나인 ‘소다 아로마틱(Soda Aromatic)’을 인수해 글로벌 스페셜티 사업 고도화에 나선다.

2일 삼양사에 따르면 삼양사 일본법인은 도레이와 미쓰이물산이 보유하고 있는 소다 아로마틱의 지분 100%를 410억엔(약 3900억원)에 인수한다. 관련 행정 절차와 업무 조정을 다음 달 초까지 마무리한다.

1915년 설립된 소다 아로마틱은 일본 도쿄에 본사를 둔 향료·향장 전문기업이다. ▷식품의 향과 풍미를 구현하는 향료(Flavor) ▷향수·화장품 등에 쓰이는 향장(Fragrance) ▷향료와 향장의 핵심 원료인 락톤(Lactone) 등 아로마케미컬 사업이 주력이다.

생산기지는 일본·중국·대만·태국·싱가포르 아시아 5개국에 총 7곳을 운영 중이다. 전 세계 식품, 화장품, 생활용품 등 고객사 1000여곳에 제품을 공급하고 있다.

삼양사는 이번 인수를 통해 설탕·밀가루·전분당 등 기초 소재 중심의 식품사업 구조에서 벗어나 스페셜티(고부가가치) 사업으로 분류되는 향료와 향장사업까지 외연을 넓히게 됐다. 이를 통해 맛부터 식감, 향까지 설계하는 토털 솔루션을 제공하는 기업으로 성장해 나갈 계획이다.

또한 소다 아로마틱의 고객 네트워크를 삼양사가 중점적으로 추진하고 있는 당류저감, 식이섬유 등의 사업들과 연계시켜 시너지 창출에 주력한다는 방침이다. 일본, 중국 등 아시아 시장 확장과 북미, 유럽 등 선진 시장 진출을 위한 전략적 교두보를 확보하게 됐다.

삼양사 정지석 식품그룹장 직무대행은 “이번 M&A는 글로벌과 스페셜티라는 그룹의 미래 성장 전략을 가속화하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “고객에게 차별화된 솔루션을 제안하는 종합 식품 솔루션 기업으로 도약할 것”이라고 말했다. 정대한 기자