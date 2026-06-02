전국 셀프주유소 218개소 대상 교통약자 이용 편의 증진

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사는 장애인, 고령자, 임산부 등 교통 약자의 고속도로 주유소 이용 편의 향상을 위해 ‘큐알(QR) 호출 주유도움 서비스’를 전국 재정 218개소 고속도로 셀프주유소에 도입한다고 밝혔다.

현재 재정 고속도로 주유소 226개소 중 218개소(96%)가 셀프주유 방식으로 운영되고 있으나, 교통약자가 호출벨 등 보조장치를 이용하려면 차량에서 내려야 하는 불편함이 있어 접근성 개선 필요성이 제기돼 왔다.

이번 서비스는 차량에서 내리지 않고도 도움을 요청할 수 있는 비대면 호출체계를 구축해, 교통약자의 안전성과 접근성을 강화하기 위해 마련됐다.

서비스 이용을 원하는 고객은 주유기에 부착된 QR코드를 스캔하면 즉시 도움을 받을 수 있다. QR코드 스캔이 어려운 경우에는 QR코드 하단에 안내된 주유소 사무실 연락처로 전화해 현장 직원에게 도움을 요청할 수 있다.

호출이 접수되면 주유소 직원이 해당 차량의 주유 전 과정을 지원한다.

한국도로공사 관계자는 “이번 서비스는 교통약자에 대한 주유지원을 넘어, 이동권을 보장하는 생활 밀착형 공공서비스”라며 “앞으로도 국민 누구나 고속도로 서비스를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 현장 중심의 제도 개선을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 한국도로공사는 앞서 국민 유류비 부담을 경감시키기 위해 국내 정유사(SK에너지, GS칼텍스), 한국고속도로휴게시설협회와 협업해 고속도로 알뜰주유소의 유류를 전국 최저가 수준으로 판매한 바 있다.