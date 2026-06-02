신제품 출시 이벤트 13일까지 연장 ‘마제스티 솔루스 EDGE’·‘크루젠 GT Pro’ 대상 주유상품권·캠핑용품 등 구매 고객 혜택 제공 구매 후기 이벤트도 6월 말까지 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 금호타이어가 프리미엄 신제품 2종 출시를 기념해 진행 중인 고객 프로모션 기간을 연장한다.

금호타이어는 신제품 ‘마제스티 솔루스 EDGE’와 ‘크루젠 GT Pro’ 출시 이벤트를 오는 13일까지 운영한다고 2일 밝혔다. 고객 관심이 이어지면서 기존 프로모션 기간을 늘리기로 했다.

이번 이벤트는 세단용 프리미엄 컴포트 타이어와 SUV용 프리미엄 타이어 신제품 구매 고객을 대상으로 한다. 교체 수요가 늘어나는 여름철을 앞두고 신제품 체험 기회를 넓히려는 취지로 풀이된다.

마제스티 솔루스 EDGE 또는 마제스티X 솔루스를 2개 이상 구매한 고객에게는 주유상품권이 제공된다. 2개 구매 고객은 2만원, 4개 구매 고객은 4만원 상당의 교환권을 받을 수 있다. 해당 혜택은 13일까지 적용된다.

구매 후기 이벤트도 함께 진행된다. 이달 30일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 선정된 고객에게는 모바일 주유상품권이 증정된다. 1등에게는 100만원 상당의 모바일 주유상품권이 제공되며, 참가자 전원에게는 커피 기프티콘이 지급된다.

SUV용 신제품 크루젠 GT Pro 구매 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 해당 제품을 4개 구매한 고객은 헬리녹스 더플백, 패스트캠프 원터치텐트, 내셔널지오그래픽 백팩, 폰티악 여행용 캐리어, 테팔 전기그릴, GS칼텍스·이마트 결합 모바일 상품권 등 사은품 가운데 1종을 선택할 수 있다.

크루젠 GT Pro 구매 후기 이벤트는 이달 30일까지 진행된다. 금호타이어는 후기 등록 고객 중 200여명을 선정해 순금 코인과 커피 기프티콘 등을 제공할 예정이다. 자세한 내용은 타이어프로 홈페이지와 타이어프로플러스 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

마제스티 솔루스 EDGE는 금호타이어의 기존 마제스티 솔루스 제품군을 기반으로 성능을 개선한 프리미엄 컴포트 타이어다. 비대칭 패턴 디자인과 고강성 센터 블록 설계를 적용해 주행 안정성을 높였고, 소음 저감 가변피치와 블록 구조 안정화 설계로 정숙성을 강화했다. 고함량 실리카 레진 컴파운드를 적용해 사계절 제동 성능도 보완했다. 적용 규격은 17인치부터 20인치까지로, 고급 세단과 수입차 등 프리미엄 차량을 겨냥했다.

크루젠 GT Pro는 SUV용 프리미엄 컴포트 타이어다. 부드러운 주행감과 정숙성을 강화한 제품으로, 전 규격에서 UTQG 트레드웨어 800을 기록했다. 에너지소비효율등급 회전저항 기준 2등급 이상을 확보했으며, 18인치부터 22인치까지 53개 사이즈로 운영된다.

전기차 장착 수요도 반영했다. 금호타이어는 크루젠 GT Pro 전 규격에 전기차용 타이어에 요구되는 정숙성과 내마모 성능을 강화한 기술을 적용했다. 이에 따라 해당 제품은 일반 SUV뿐 아니라 전기 SUV에도 장착할 수 있는 라인업으로 운영된다.

김성 금호타이어 한국영업부문 상무는 “마제스티 솔루스 EDGE와 크루젠 GT Pro는 각각 프리미엄 세단과 SUV 시장을 겨냥한 전략 제품으로 출시 이후 고객들의 높은 관심을 받고 있다”며 “이번 프로모션 연장을 통해 더 많은 고객들이 금호타이어의 프리미엄 기술력을 직접 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 지난해 창사 이래 최대 실적을 기록한 데 이어 올해 매출 목표를 5조1000억원으로 제시했다. 프리미엄 신차용 타이어 공급 확대와 고부가가치 제품군 공략을 강화하는 한편, 함평과 유럽공장 건설을 통해 글로벌 생산 체계 구축에도 속도를 낸다는 계획이다.