시드니 프랜차이즈 박람회서 상담 88건 진행 떡볶이·빙수 등 K-외식 오세아니아 진출 확대

[헤럴드경제=김선국 기자] K-외식 기업들이 오세아니아 시장 공략에 나섰다. 호주 시드니에서 열린 프랜차이즈 박람회에서는 녹차도우를 활용한 피자 브랜드가 수출 업무협약(MOU)을 체결하는 성과도 거뒀다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 지난달 25일부터 27일까지 호주 시드니에서 열린 ‘시드니 프랜차이즈 박람회(Food & Hospitality Week Sydney 2026)’에 참가해 국내 외식기업의 현지 시장 진출을 지원했다고 2일 밝혔다.

시드니 프랜차이즈 박람회는 약 1만5000명이 찾는 오세아니아 지역 대표 외식·프랜차이즈 행사다. 올해는 413개 기업이 참가했다.

aT는 즉석떡볶이와 피자, 빙수 등 메뉴를 앞세운 국내 외식기업 5곳과 함께 한국관을 운영했다.

행사 기간 동안 총 88건의 바이어 상담이 진행됐다. 참가 기업 가운데 녹차도우를 활용한 피자 브랜드는 마스터프랜차이즈 관련 업무협약 2건을 체결하며 현지 진출 가능성을 확인했다.

K-드라마와 K-콘텐츠 인기에 힘입어 즉석떡볶이와 빙수 등 한국식 메뉴에도 현지 바이어들의 관심이 이어졌다.

현장을 찾은 한 호주 바이어는 “K-드라마 인기에 따라 한국 음식에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “한국관 참가 기업들이 오세아니아 시장에서도 경쟁력을 가질 것으로 본다”고 말했다.

전기찬 aT 수출식품이사는 “오세아니아는 외식문화가 발달한 중요한 시장”이라며 “현지 파트너 발굴과 메뉴 현지화, 후속 상담 지원 등을 통해 국내 외식기업의 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.