중소농 스마트팜 2000곳 보급 추진 공공형 계절근로자 5039명 공급 예정

[헤럴드경제=김선국 기자] 농협이 정부의 농정대전환 정책에 맞춰 스마트농업과 농촌 인력 지원, 농촌 복지 사업 확대에 나선다.

농협중앙회는 정부가 추진 중인 농정 핵심 과제와 연계한 43개 중점 추진 과제를 본격 추진하고 있다고 2일 밝혔다.

농협은 우선 중소농 중심의 스마트농업 확산에 속도를 낸다. 지난해 1600곳이었던 보급형 스마트팜 지원 규모를 올해 2000여곳으로 확대한다. 2분기부터는 현장 중심 스마트팜 컨설팅도 추진하고 있다.

농촌 인력난 해소를 위한 공공형 계절근로사업도 확대한다. 올해 운영 농협 142곳을 확정하고 5039명의 계절근로 인력을 공급할 예정이다. 농협은 2030년까지 운영 농협을 200곳으로 늘릴 방침이다.

청년농업인 육성도 주요 과제로 추진된다. 농협은 한우뿌리농가육성사업 참여 농가 8526호를 확정하고 우량 송아지 생산 기반 확대를 지원하고 있다. 한국농수산대학교와 공동으로 농산업 밸류체인 교육과정도 운영할 계획이다.

농산물 유통 혁신 사업도 추진 중이다. 농협은 올해 온라인도매시장 거래액 목표를 1300억원으로 잡고 1분기 375억원의 거래 실적을 기록했다. 오는 2030년까지 거래 규모를 2000억원 수준으로 확대한다는 계획이다.

농촌 복지 사업도 확대한다. 농협은 올해 농촌 왕진버스를 353회 운영할 계획이며 3월 말 기준 약 1만4000명이 의료·복지 서비스를 이용했다. 이동장터도 기존 15곳에서 18곳으로 확대했으며 연말까지 20곳으로 늘릴 예정이다.

농협은 K-푸드 수출 확대에도 나서고 있다. 올해 일본 동경국제식품박람회 참가와 싱가포르 한우 런칭 행사 등을 통해 농식품 수출시장 개척을 추진하고 있다.

강호동 농협중앙회장은 “정부의 스마트농업 지원과 공공형 계절근로사업 확대 등 농정 정책을 전국 농협 네트워크와 연계해 적극 지원하겠다”며 “농업·농촌 대전환의 든든한 동반자 역할을 하겠다”고 말했다.