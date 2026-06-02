행안부-국가유산청, 양국 외교 유물 공동 기획전 개최 6월 국립고궁박물관 시작으로 8월 대통령기록관 순회 전시

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념한 공동 특별전 ‘선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년’이 3일부터 일반인에게 선보인다.

행정안전부 대통령기록관과 국가유산청 국립고궁박물관은 이달 3일부터 8월 2일까지 두 달간 국립고궁박물관에서, 8월 14일부터 9월 13일까지 한 달간 대통령기록관에서 전시 관람객을 맞이한다고 2일 밝혔다.

이번 특별전은 1886년 6월 4일 조불수호통상조약 체결로 시작된 양국 외교 역사의 첫 발자취를 조명하고, 대한민국 정부 수립 이후 지금까지 이어져 온 우호적인 외교 관계를 정상 간에 교환한 선물을 통해 확인하는 자리로 마련됐다.

‘선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년’은 시대별 흐름에 따라 총 5부로 구성돼 양국 교류의 역사를 입체적으로 보여준다.

1부 ‘조선과 프랑스의 만남’에서는 1851년 비금도에 표류한 프랑스 포경선 나르발호 선원들을 구출하기 위해 조선에 온 프랑스 외교관과 조선 관원의 만남 자리에서 우호의 증표로 전해진 ‘옹기주병’을 비롯해 파리외방전교회 소속 선교사들이 저술한 최초의 근대적 한국어-외국어 사전인 ‘한불자전’ 등이 전시된다.

2부 ‘조불수호통상조약의 체결과 동행의 시작’에서는 한국과 프랑스에 각각 소장된 조불수호통상조약 관련 문서들, 수교 이후 양국 공사 관련 자료, 조약 체결의 결과 조선 내 선교가 자유로워지며 발전한 천주교 관련 유물 등이 전시된다.

3부 ‘조선 국왕과 프랑스 대통령의 선물 교환’에서는 프랑스 사디 카르노 대통령이 고종황제에게 증정한 ‘백자 채색 살라미나 병’과 이에 대한 고종황제의 답례품인 ‘청자 대접’ 등을 통해 당시의 외교 정취를 느낄 수 있다.

4부 ‘대한민국 임시정부와 프랑스의 연대’에서는 일제 강점기에도 이어진 한국과 프랑스의 연대를, 5부 ‘이어지는 우정, 대한민국과 프랑스’에서는 은제 그릇, 도자기, 소반 등 양국 대통령이 주고받은 다양한 선물과 서한, 양국 간 교류 영상을 통해 현대 외교의 현장감을 느낄 수 있다.

김민재 행안부 차관은 “이번 전시가 양국 관계 140년의 의미를 국민과 함께 나누고, 기록과 문화유산을 통한 국제 교류의 가치를 되새기는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 대한민국 외교와 세계 각국과의 교류 역사를 국민이 더욱 쉽고 깊이 공감할 수 있도록 다양한 전시를 지속해서 선보이겠다”고 밝혔다.