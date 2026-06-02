(재)강서구장학회, 지난 29일 상반기 장학증서 수여식 개최 예정보다 4명 늘려 총 61명 선발…총 9800여만 원 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구는 지난달 29일 구청 대회의실에서 ‘2026년 상반기 (재)강서구장학회(이사장 송진수) 장학생 장학증서 수여식’을 개최했다.

올해 상반기 장학생 선발에 우수한 지원자가 대거 몰려 당초 선발 예정 인원보다 4명 많은 총 61명을 최종 선발했다. 장학금 지원 규모는 총 9천8백여만 원에 달한다.

이번에 선발된 장학생은 ▷구민한마음 장학생 2명(대학생) ▷희망 장학생 10명(고등학생) ▷모범 장학생 44명(고등학생 24명, 대학생 20명) ▷특기 장학생 4명(고등학생) ▷행복(국제고) 장학생 1명이다.

특히 올해는 신체적·환경적 제약이 배움의 장벽이 되지 않도록 장애를 가진 고등학생을 지원하는 ‘희망장학금’ 분야를 신설해 총 10명의 학생을 선발했다. .

장학금 지원 방식은 대상별 최대 4년 지원부터 일시 지급까지 다양하게 구성됐다.

가장 지원 규모가 큰 ‘구민한마음 장학생’에게는 학기당 최대 350만 원씩 4년간 장학금을 지원한다. 또한 ‘행복(국제고) 장학생’에게는 연간 360만 원을, 특기‧모범 장학생에게는 고등학생 100만 원, 대학생 최대 200만 원을 각각 지원한다. 올해 신설된 ‘희망 장학생’에게는 1인당 200만 원을 지원한다.

(재)강서구장학회는 하반기에도 장학 사업을 적극적으로 이어갈 계획이다.

하반기에는 ‘모범 장학생’ 30명(대학생, 고등학생 각 15명), ‘행복 장학생’은 대학생과 고등학생을 합쳐 50명을 선발해 총 9500만 원 규모의 장학금을 지급할 예정이다.

이로써 상·하반기 장학생과 지역사회기여 장학생, 꿈지원 장학생 등 기존 장학생을 포함한 연간 총 장학금 지급 규모는 3억8000여만 원에 달한다.