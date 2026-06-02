5일~ 21일까지 운영, BTS팬 체험형 관광거점 조성 부산역 광장 5m 규모 ‘K-POP 리스너 부기’ 포토존

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 부산관광공사와 오는 5일부터 21일까지 부산유라시아플랫폼에서 ‘BTS 더 시티 아리랑 부산 웰컴센터’를 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 웰컴센터는 부산을 찾는 팬과 관광객을 위한 환대 공간이자 체험형 관광거점으로 조성되며, 하이브(HYBE)의 ‘BTS 더 시티’ 프로젝트 공식 스탬프랠리 코스에도 포함된다. 운영시간은 일반기간에는 오전 10시부터 오후 8시까지이며, 특별운영 기간인 오는 10일부터 16일까지는 오전 10시부터 오후 10시까지 연장 운영한다.

웰컴센터는 부산관광 안내, 짐캐리 연계 짐보관·배송 서비스를 제공한다. 부산관광 안내는 주요 관광지, 교통, 맛집, 축제, 체험 콘텐츠 등 부산 여행 정보를 한곳에서 제공한다. 짐캐리 연계 짐보관·배송 서비스는 부산역 매장과 동일한 요금체계로 운영된다.

또 음악 체험존, K-뷰티존, 포토이즘, 부산관광 체험존, 구글 제미나이 인공지능(AI) 체험 부스 등 다양한 체험 콘텐츠도 마련된다. 음악 체험존에서는 BTS 음원과 영상 콘텐츠를 활용한 댄스·싱잉 체험, 리스닝 프로그램 등을 마련했다.

오는 11일부터 14일까지 부산시 소통 캐릭터 ‘부기’가 웰컴센터에서 관광객을 맞이한다. 부산역 광장과 김해국제공항 등 부산의 주요 관문에서도 다양한 연계 행사가 진행돼 부산 방문객 환대 분위기를 더할 예정이다.

부산역 광장에는 5m 규모의 ‘K-POP 리스너 부기’ 조형물 포토존이 설치돼 관광객을 맞이한다. 12∼13일에는 지역 제품 판매와 정책 홍보를 위한 부산 팝업스토어가 운영되며 부산국제무용제 거리공연, 무형유산 창작공연, 부산예술인 거리 공연도 열린다. 부산역 2층 버스킹광장에서는 밀양백중놀이, 감내게줄당기기, 밀양아리랑 예술단 공연 등 아리랑을 주제로 한 전통 공연이 펼쳐진다.

오는 8일부터 14일까지 김해국제공항 국제선 1층 입국장에서는 부산 관광 포토존, 복주머니 행운제비뽑기 등 환대 행사가 마련된다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “부산시는 앞으로도 대형 공연과 축제, 국제행사 등과 연계한 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 방문객들의 체류와 소비를 유도하고 재방문을 이끌어내겠다”고 말했다.