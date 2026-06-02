청년 오면 최대 70% 지원 “이 정도면 올 여름 최대 공짜여행”

10일 문체부·한국관광공사와 함께 지역사랑휴가지원사업 시행

[헤럴드경제(강진)=김경민기자]여름 휴가, 어디로 떠날지 고민이라면 대한민국에서 가장 뜨거운 관광도시 강진이 정답일 수 있다. 대통령도 주목하고 전국 지자체가 벤치마킹한 반값여행 원조 1번지 강진군이 문화체육관광부·한국관광공사와 함께하는 ‘2026 강진 반값여행(지역사랑 휴가지원사업)’을 통해 청년 관광객에게 여행경비의 최대 70%를 지원한다.

강진군은 문화체육관광부와 한국관광공사가 함께 추진하는 ‘2026 강진 반값여행(지역사랑 휴가지원사업)’을 이달 10일부터 본격 시행한다.

전국적인 관심 속에 대통령이 여러 차례 언급하며 지역관광 활성화 우수사례로 주목받은 강진 반값여행이 국가사업으로 확장된 가운데, 강진군이 공모사업에 선정돼 본격 운영에 나선 것이다.

‘2026 강진 반값여행(지역사랑 휴가지원사업)’은 강진군 외 지역에 거주하는 관광객을 대상으로 여행 경비의 일부를 모바일 강진사랑상품권(Chak)으로 지급하는 사업이다. 6월부터 8월까지 여름 휴가철 기간 운영되며 관광객 유치와 지역경제 활성화를 위해 추진된다.

특히 이번 사업은 청년 관광객 특별지원을 새롭게 도입해 눈길을 끈다. 강진군 외 지역에 거주하는 청년(1992년 4월 1일~2007년 4월 1일 출생자)이 혼자 강진을 여행할 경우 총 3만 원 이상 소비 때 사용금액의 70%, 최대 14만 원을 모바일 강진사랑상품권으로 지원받을 수 있다.

기존 강진 반값여행과 동일하게 일반 관광객은 사용금액의 50%를 지원받을 수 있으며 개인은 최대 10만 원, 팀(2인 이상)은 최대 20만 원까지 혜택이 제공된다.

이번 사업의 가장 큰 특징은 모바일 강진사랑상품권(Chak) 가맹점 사용금액에 대해서만 지원이 인정된다는 점이다. 신청대표자가 구매한 모바일 강진사랑상품권으로 결제한 거래내역만 인정되며 카드영수증과 현금영수증은 인정되지 않는다. 다만 숙박업소 이용금액은 카드영수증과 현금영수증도 인정된다.

이는 단순히 관광객에게 여행경비를 지원하는 데 그치지 않고 관광 소비가 실제 지역 소상공인과 자영업자의 매출 증대로 이어질 수 있도록 설계한 것으로, 관광 활성화와 지역경제 활성화를 동시에 달성하기 위한 강진형 상생 관광정책이라는 점에서 의미가 크다.

또한 관광객은 강진군 관광지 2개소 이상을 방문해야 하며 사업기간 동안 1회 참여할 수 있다. 기존 ‘2026 강진 누구나 반값여행’을 이용한 관광객도 이번 ‘2026 강진 반값여행(지역사랑 휴가지원사업)’에 별도로 참여할 수 있다.

다만 이번 ‘2026 강진 반값여행(지역사랑 휴가지원사업)’은 문화체육관광부와 한국관광공사의 사업 지침에 따라 강진군 인접 지역인 완도군, 해남군, 영암군, 장흥군 거주자는 지원 대상에서 제외된다.

강진군은 지역사랑 휴가지원사업 종료 이후 더 많은 관광객이 혜택을 받을 수 있도록 지방소멸대응기금 20억 원 확보를 위한 추경예산을 편성할 계획이며, 사업비 확보 후 ‘강진 누구나 반값여행’ 사업을 재개할 계획이다.

이에 따라 현재 지원 대상에서 제외되는 인근 4개 군 주민들도 향후 강진 누구나 반값여행을 통해 관광 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

강진군은 지난 3년간 반값여행 정책을 통해 관광객 유치와 소비 촉진이라는 새로운 관광정책 모델을 제시해 왔으며, 이러한 성과가 전국적으로 확산되면서 정부의 지역사랑 휴가지원사업으로까지 이어졌다는 평가를 받고 있다.

강진군 관계자는 “강진이 시작한 반값여행 정책이 지역관광 활성화 우수사례로 인정받아 국가사업으로 발전하게 된 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “이번 ‘2026 강진 반값여행(지역사랑 휴가지원사업)’을 통해 더 많은 관광객이 강진을 찾고, 관광 소비가 지역 상권으로 이어져 군민과 관광객이 함께 상생하는 관광도시 강진을 만들어 가겠다”고 말했다.

이어 “반값여행 원조 1번지 강진의 경쟁력을 바탕으로 관광객이 365일 찾고 싶고, 군민이 함께 웃는 대한민국 대표 관광도시를 만들어 생활인구 확대와 지역경제 활성화에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.