“‘경선 불공정·李 대통령 교감설’은 후안무치한 루머이자 선거 공작”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 지방선거 전북지사 선거에 출마한 이원택 더불어민주당 후보는 2일 “전북 발전이 무소속으로는 도저히 안 된다는 인식이 많이 작용하고 있다”며 지지층 결집을 통한 본선 승리를 자신했다.

이 후보는 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 현재 김관영 무소속 후보와 치열한 경합을 벌이고 있는 전북 지역 선거 판세에 대해 “저희가 체감하는 바로는 충분히 승리하지 않을까 생각하고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 전국 최고치를 기록한 전북의 사전투표율을 두고도 “민주당 후보와 무소속 후보의 대결이 격화되니 민주당을 사랑하고 지지하는 분들께서 걱정돼서 많이 나온 게 아닌가 분석한다”고 설명했다.

이 후보는 상대인 김 후보가 제기하는 ‘공천 불공정성’ 주장을 전면 반박하며 파상 공세를 펼쳤다. 이 후보는 “무소속 후보의 거짓 프레임이 두 가지가 있다”며 “당의 공천 과정이 불공정했다는 주장 하나, 두 번째는 이재명 대통령과 교감했다는 것”이라고 했다. 그는 “(김 후보는) 대리비 지급이 아니라 현금 살포”라며 “CCTV로 확인된 사실이고 본인도 자백했다. 그것을 살려줬다면 서울시장, 부산시장, 대전시장 등 전국 선거에 위험하지 않았겠나”라고 지적했다.

또한 김 후보 측이 퍼뜨린 ‘이재명 마케팅’ 루머에 대해서도 강한 어조로 비판했다. 이 후보는 “(전북 선거에) 청와대를 끌어들여 놓고 수면 아래에서는 친(親)이재명이 나오라고 했다, 이 대통령이 복당시켜 주겠다 등 루머가 횡행했다”며 “본인이 언론 인터뷰에서 공개적으로 대통령을 끌어들인 것”이라고 꼬집었다. 이어 “청와대에서는 아니라고 하는데 (이제 와서) 정쟁화하지 말라고 하는 것은 정말 후안무치한 케이스”라며 “자기가 끌어들여 놓고 사실이 아니라고 드러나니까 정쟁화하지 말라는 것은 앞뒤가 안 맞다”고 일갈했다.

최근 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 출마해 ‘김관영도 이 대통령이 선택한 사람’이라는 취지의 발언을 한 자당 송영길 후보를 향해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 이 후보는 “객관적 사실 자체를 확인하지 않은 무책임한 발언”이라며 “결과적으로 해당 행위를 한 발언이다. 본인 스스로 책임져야 할 날이 돌아오지 않을까 생각한다”고 날을 세웠다.