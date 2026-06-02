[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘쥬얼리’ 출신 가수 서인영이 과거 파격적인 노출을 선보였던 과거 수영복 화보 촬영 비화를 공개했다.

최근 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘10년 만에 패션 화보’라는 제목의 쇼츠 영상이 올라왔다.

영상에서 서인영은 오랜만의 패션 화보 촬영을 앞두고 과거 잡지 표지모델 경험을 떠올리며 “어렸을 때 한 번 해봤다. 수영복 입고 찍은 화보”라고 말했다.

그러면서 “돈 많이 받았다. 팬티랑 가슴까지 다 팠다”며 “우리 매니저들이 술 마시러 가고 싶다고 그래서 그 돈을 다 줬다”고 덧붙였다.

이날 에디터는 이번 화보 촬영 콘셉트가 ‘젠틀 우먼’이라고 설명했다. 또 “완전 멋있는데 약간 노출도 있으면 좋을 거 같다”고 말하자 서인영은 “가슴 까야 하는 거냐. 이럴 줄 알았으면 김밥 안 먹었다. 어묵도 먹었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 서인영은 턱시도 재킷과 흘러내릴 듯 걸친 흰 셔츠에 검은 란제리만 매치한 파격적인 의상을 소화해 눈길을 끌었다.