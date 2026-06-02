데이터를 국가핵심자산으로 관리...국가데이터기본법 제정 생활인구 확대·융합데이터 구축 등 정책지원 강화 소비자물가지수 개편 및 통계 인프라 확충

[헤럴드경제=양영경 기자]국가데이터처가 공공·민간에 흩어진 데이터를 국가 차원의 핵심 자산으로 관리하기 위해 연내 국가데이터기본법 제정을 추진한다. 인공지능(AI) 시대 핵심 자원인 데이터의 연계·활용 체계를 구축하고 데이터 거버넌스를 정립하기 위한 행보다.

데이터처는 2일 열린 국무회의에서 국민주권정부 출범 1년을 맞아 국가데이터·통계 분야 주요 성과와 추진 상황을 보고했다.

데이터처는 지난 1년간 범정부 데이터 거버넌스 확립, 데이터 가치 제고, 국가통계 개발, 통계 서비스 및 인프라 강화 등 4대 과제를 추진했다고 설명했다.

지난달 27일 국회에 발의된 국가데이터기본법 제정안에는 국가데이터 총괄·조정 체계 구축, 중요 데이터 지정·관리, 데이터 연계·활용 및 품질관리, 국가데이터 이용센터 지정 등이 담겼다. 데이터처는 특별분과와 민관협의체를 운영하며 현장 의견 수렴과 공공·민간 협력도 확대하고 있다.

안형준 데이터처장은 전날 브리핑에서 “데이터처는 지난해 11월 출범 이후 기존 통계 중심 업무에 더해 AI 시대 핵심 자원인 데이터의 총괄 조정과 연계·활용 기반 마련에 노력을 기울여왔다”고 말했다.

이어 “그동안 공공데이터 거버넌스가 여러 부처로 나뉘어 운영되면서 데이터 자산 관리와 연계 활용 측면에서 한계가 있었다”며 “국가데이터를 지정하고 활용 특례를 마련해 국민들이 데이터 활용 성과를 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

데이터처는 AI 친화적 메타데이터(온톨로지) 구축과 동형암호 등 데이터 보호 신기술 도입도 진행 중이다. 또한 중소기업통계DB에 이어 고령자·사망자·주택소유자 융합데이터를 연내 구축해 정책 수립에 활용할 계획이다.

공공·민간 데이터를 연계한 융합데이터 구축도 주요 과제다. 데이터처는 지난해 11월 중소기업통계DB 서비스를 시작했으며 올해는 고령자·사망자·주택소유자 관련 융합데이터 구축을 추진해 연내 제공할 계획이다.

고령자 융합데이터는 주택·취업활동·연금·복지 정보를 결합해 고령자 관련 정책 수립을 지원하고 사망자 융합데이터는 사망원인과 가구구성, 양육, 일자리 정보 등을 연계해 자살 및 고독사 대응 정책의 기초자료로 활용될 예정이다. 주택소유자 융합데이터는 주택소유 현황과 공시가격, 부채 정보 등을 결합해 주거·금융 정책 활용성을 높이는 데 쓰인다.

데이터처는 국가통계 개발 분야에선 지역공급사용표를 새로 개발·공표하고 생활인구 작성 지역을 기존 89개에서 107개로 확대했다.

인구동태패널통계를 개발해 경제·사회적 특성에 따른 혼인·출산 변화를 분석한 데 이어 청년 삶의 질을 입체적으로 파악할 수 있는 다양한 청년 지표와 고립·은둔 현황 등 국민 삶의 질 관련 지표도 제공했다. 앞으로 사회불평등을 종합적으로 파악하기 위한 데이터 연계도 확대해 나갈 방침이다.

하반기에는 인구주택총조사와 농림어업총조사, 경제총조사 결과를 공표하고 소비자물가지수 개편과 장래인구추계 작성 결과도 공개할 예정이다. 소비자물가지수는 소비 구조 변화와 신규 소비 품목을 반영해 품목과 가중치를 조정하는 방향으로 개편할 계획이다.

국가통계 서비스와 인프라 강화도 병행하고 있다. 데이터처는 국민의 데이터 활용 편의성 제고를 위해 데이터 시각화 체험 서비스와 업종통계지도를 확대했으며 이달부터 AI 기술을 활용해 통계데이터센터의 분석 환경을 야간과 주말까지 확대한다는 방침이다.

신산업 성장 지원을 위해 관계부처와 협력한 산업 특수분류 개발·개선도 추진 중이다. 우정사업본부와 협력체계를 구축하고 집배원이 조사 현장을 지원하도록 하는 등 통계조사 기반 확충에도 나서고 있다.

안 처장은 “AI 시대 데이터는 국가 경쟁력의 원천이자 핵심 국가자산”이라며 “데이터 혁신을 더욱 속도감 있게 추진하고 다양한 데이터의 연계·활용으로 국가 현안 해결을 적극 지원하겠다”고 말했다.