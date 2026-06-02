7월 19일까지 ‘상반기 결산’ 기획전 진행 캄포·가죽 소파·다이닝·침실 가구 혜택 확대 마테라소 매트리스·모션베드 최대 25% 할인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사가 올 상반기 고객 반응이 좋았던 까사미아와 마테라소 인기 제품을 대상으로 ‘상반기 결산’ 기획전을 진행한다. 소파, 다이닝, 침실 가구와 매트리스·모션베드 등을 중심으로 할인과 사은품, 상품권 증정 혜택을 제공한다.

신세계까사는 오는 3일부터 7월 19일까지 까사미아와 마테라소 대표 제품을 한데 모은 상반기 결산 기획전을 연다고 2일 밝혔다.

까사미아는 베스트셀러 소파 ‘캄포’ 시리즈를 중심으로 구매 혜택을 강화했다. 프리미엄 마사지 리클라이너 ‘캄포 레스트’ 구매 고객에게는 전용 러그를 증정한다. 내장재와 커버를 업그레이드한 ‘캄포 구스 50 리클라이너’ 베이지 색상은 15%, 고급 린넨 원단과 충진재를 적용한 ‘캄포 럭스’는 10% 할인 판매한다.

가죽 소파 제품도 행사 대상에 포함됐다. ‘카르모’는 일반 고객에게 15%, 웨딩·입주 클럽 가입 고객에게 20% 할인 혜택을 제공한다. 오는 15일부터 30일까지 ‘바젤’과 ‘바스토’ 소파 구매 고객에게는 결제 금액에 따라 상품권을 증정한다.

다이닝 가구도 특가로 선보인다. 7월 1일부터 8월 2일까지 ‘포멜로’, ‘보테’, ‘에르네’ 등 인기 다이닝 시리즈를 세트로 구매하면 15% 할인받을 수 있다. 오는 15일부터 30일까지 200만원 이상 구매 고객에게는 상품권을 제공한다. 행사 기간 ‘카르네’ 다이닝은 단품 구매 시에도 20% 할인된다.

침실과 드레스룸 가구 혜택도 마련했다. 프리미엄 가죽 침대 ‘카르모 베드’는 단품 구매 시 15%, 패키지 구매 시 최대 30% 할인가에 판매된다. 모듈형 오픈 시스템장 ‘뉴로브’는 구매 금액에 따라 상품권을 증정한다.

프리미엄 수면 브랜드 마테라소는 매트리스와 모션베드 ‘르 무브’ 등을 할인 판매한다. 매트리스 단품 구매 시 최대 25% 할인이 적용되며, 매트리스 구매 고객에게는 방수 커버와 구매 금액대별 고급 면 베딩세트를 증정한다.

신세계까사 관계자는 “까사미아와 마테라소를 사랑해준 고객들에게 감사의 마음을 담아 상반기 좋은 반응을 얻은 인기 제품을 중심으로 혜택을 제공하고자 이번 프로모션을 기획했다”고 말했다.