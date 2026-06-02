산사태 취약지역에서 현장 중심 훈련으로 대응체계 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구는 장마와 태풍 등 극한 호우로 인한 산사태에 대비하기 위해 최근 관련 취약지역(홍제동 454-2 일원)에서 주민 대피 훈련을 했다.

증가하는 국지성 호우에 선제 대응하고 주민의 재난 대응 역량을 강화하기 위해 이를 추진했다.

산사태 경보발령 상황을 가정해 진행된 훈련에서는 상황 판단 회의를 통해 주민 긴급대피를 결정했으며 주민들이 대피소인 홍제3동주민센터까지 신속 이동한 후 산사태 안전 대응 교육을 받았다.

산사태 발생 시 행동 요령과 대피 절차를 직접 체험할 수 있도록 하는 데 주안점을 두었으며 경찰 등 관계기관과의 협업 체계도 점검했다.

구는 산사태 취약지역에 대한 지속적인 현장 점검과 배수로 정비 등 사방(모래막이) 시설 관리를 통해 여름철 자연 재난 예방 활동을 강화하고 있다.

서대문구는 ‘산사태에는 초기 대응과 신속한 대피가 무엇보다 중요하다’는 인식 아래 주민 안전 확보와 재난 대응체계 강화에 매진한다는 방침이다.