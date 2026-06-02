올해 신규 200개사 선발, 일반공모 경쟁률 16.8대1

3년간 사업화·기술개발 자금 최대 12억원 지원

중기부, 10개 지방청 중심 ‘초격차 지역 거버넌스’ 구축

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 올해 12대 신산업 분야 ‘초격차 스타트업’ 200개사를 새로 선발했다. 비수도권 신규 선정 비율은 35.5%로 2023년 28.7%에서 매년 높아졌다.

중소벤처기업부는 2일 대전 한국과학기술원(KAIST) 문지캠퍼스에서 비수도권 지역에 있는 2026년 신규 초격차 스타트업 12개사를 대상으로 현판수여식과 간담회를 열었다고 밝혔다.

‘초격차 스타트업 프로젝트’는 신산업 분야 스타트업을 선발해 기술사업화 자금과 기술개발, 글로벌 진출 등을 연계 지원하는 사업이다. 중기부는 2023년부터 매년 200개사 안팎을 선정해 현재까지 804개사를 육성하고 있다.

비수도권 신규 선정 비율은 2023년 28.7%, 2024년 30%, 2025년 33%, 올해 35.5%로 상승했다. 수도권 중심으로 쏠리기 쉬운 신산업 창업 생태계를 지역으로 확산하려는 취지다.

올해부터는 지원 분야도 개편됐다. 기존 10대 초격차 분야에서 AI, Bio, Contents, Defence, Energy, Factory 등 6대 전략산업 12대 신산업으로 확대했다. 12대 신산업에는 AI 모델·인프라, 반도체, 모빌리티, 양자·보안·네트워크, 로보틱스, 생명·신약, 헬스케어, 콘텐츠, 방산·우주항공·해양, 친환경, 에너지·원자력·핵융합, 첨단제조 등이 포함된다.

올해 신규 기업 모집에는 일반공모, 민간검증, 부처추천 등 방식이 활용됐다. 일반공모 기준 경쟁률은 16.8대1로 2023년 13대1, 2024년 13.1대1, 2025년 13.7대1보다 높아졌다.

선정 기업은 3년간 최대 6억원의 사업화 자금을 지원받는다. 별도 평가를 거치면 최대 6억원의 기술개발 자금도 받을 수 있어 직접 지원 규모는 총 12억원이다. 투자, 수출, 기술개발 인프라, 개방형 혁신, 글로벌 진출 지원도 연계된다.

중기부는 기존 지원 기업 중 매출, 고용, 투자 성과가 우수한 15개사를 선정해 향후 2년 동안 최대 10억원의 글로벌 스케일업 사업화 자금도 후속 지원한다.

중기부에 따르면 초격차 스타트업 프로젝트를 통해 파두, 리벨리온, 퓨리오사에이아이 등 3개사가 글로벌 유니콘으로 성장했다. 또 13개 기업이 677억원의 투자를 유치했고, 17개 기업은 기술 상장에 성공했다.

중기부는 앞으로 10개 지방청에서 지자체, 유관기관, 벤처캐피탈, 스타트업 등이 참여하는 ‘초격차 지역 거버넌스’를 구축할 계획이다. 지역별 IR, 1대1 투자상담, 대·중견기업 밋업 등 스타트업 지원 행사도 이어간다.

노용석 중기부 제1차관은 “비수도권 지역의 신규 초격차 스타트업 선정 비율이 매년 상승하고 있는 것은 지역 경제 성장에도 큰 도움이 될 것”이라며 “초격차 스타트업 프로젝트 평가 시 지역 가점을 도입하는 등 지역의 우수한 신산업 스타트업 발굴에 적극 노력하겠다”고 말했다.