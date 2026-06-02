트럼프와 통화후 총리실 통해 성명 발표 트럼프와 통화서도 “레바논 작전도 계속”

[헤럴드경제=정목희 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화에서 헤즈볼라의 공격이 계속될 경우 레바논 수도 베이루트에 대한 공습을 단행하겠다는 입장을 전달했다고 밝혔다.

네타냐후 총리는 1일(현지시간) 총리실을 통해 발표한 성명에서 “오늘 저녁 트럼프 대통령에게 헤즈볼라가 우리 도시와 시민들에 대한 공격을 중단하지 않는다면 이스라엘은 베이루트 내 테러 목표물을 공격할 것이라고 말했다”고 밝혔다.

그는 이어 “이 문제에 대한 우리의 입장은 변함이 없다”며 “이스라엘군(IDF)은 레바논 남부에서 계획된 작전도 예정대로 계속 수행할 것”이라고 강조했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 자신이 운영하는 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜을 통해 네타냐후 총리와 헤즈볼라 측 인사들과 각각 생산적인 통화를 했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “이스라엘은 헤즈볼라를 공격하지 않을 것이며, 헤즈볼라도 이스라엘을 공격하지 않을 것”이라며 양측 간 교전 중단이 이뤄질 것이라고 주장했다.

최근 이란이 이스라엘의 레바논 공습을 휴전 합의 위반으로 규정하고 미국과의 종전 협상 관련 메시지 교환을 중단했다는 보도가 나온 가운데, 트럼프 대통령이 이스라엘과 헤즈볼라 사이에서 중재에 나선 것으로 해석된다.

이와 관련해 주레바논 미국 대사관은 헤즈볼라측이 미국측의 ‘상호 공격 중단’ 제안을 수용하기로 했다고 전했다.

이스라엘군은 레바논 대공세는 막바지 국면에 접어든 것으로 보이던 미국과 이란간의 종전 협상에 중대 변수로 부상했다.

레바논 남부에 투입된 이스라엘군은 최근 기존에 설정했던 ‘통제구역’을 벗어나 전선을 급속도로 확대하고, 휴전 기간 중단됐던 수도 베이루트 공습까지 재개했다.

그러자 이란은 이스라엘의 휴전 위반에 미국의 책임이 있다면서, 종전 협상 중단과 이스라엘에 대한 직접 보복은 물론 호르무즈 해협에 이어 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 통행도 방해하겠다고 경고했다.