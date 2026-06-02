7월 4일 구청 강당서 개최…구로에 관심 있는 주민 누구나 참여 가능 생활 속 제안, 2027년 민관협치 실행사업으로 구체화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구가 2027년 민관협치 실행사업 발굴을 위한 대공론장 참여자를 모집한다.

이번 대공론장은 주민과 행정이 함께 지역사회 의제를 발굴, 이를 민관협치 사업으로 구체화하기 위해 마련됐다. 구는 공론 과정을 통해 주민의 생활 속 의견을 정책 제안으로 연결하고, 실효성 있는 협치 사업을 발굴한다는 방침이다.

공론장은 7월 4일 오후 2시부터 4시 30분까지 구로구청 5층 강당에서 열린다. 참여 대상은 구로에 관심 있는 주민 누구나, 지역 내 직장인 등이며 모집인원은 약 100명이다.

참여자들은 구로구의 지역 현황과 강점·약점을 함께 살펴보고, 전문강사와 퍼실리테이터의 진행에 따라 지역 의제를 발굴하고 제안서를 작성하는 과정에 참여하게 된다.

이날 나온 제안은 향후 소공론장과 사업부서 검토 등을 거쳐 2027년 민관협치 실행사업으로 구체화될 예정이다.

신청은 6월 30일까지 온라인(큐알코드) 또는 전화 및 방문을 통해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인할 수 있다.