[헤럴드경제=정목희 기자] 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’를 개발한 앤트로픽이 기업가치 평가에서 오픈AI를 앞지른 데 이어 미국 증시 상장 절차에서도 먼저 움직였다.

앤트로픽은 기업공개(IPO)를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서 초안을 비공개로 제출했다고 1일(현지시간) 밝혔다.

앤트로픽은 “SEC 심사가 완료되면 상장 여부를 결정할 수 있는 선택권을 갖게 된다”며 “실제 공모와 상장 시점은 시장 상황과 기타 요인에 따라 결정될 것”이라고 설명했다.

공모 주식 수와 공모가는 아직 정해지지 않았다.

앞서 앤트로픽은 지난달 650억달러 규모 신규 투자를 유치해 기업가치 9650억달러(약 1460조원)를 인정받았다. 이는 지난 3월 8520억달러로 평가된 오픈AI를 앞지르는 수준이다.

오픈AI도 현재 증권 당국에 제출할 투자설명서 등 서류를 준비하고 있으나, 아직 제출하지는 않은 것으로 보인다.

연내 상장을 목표로 하는 양사는 서로 먼저 IPO 시장을 선점하기 위해 경쟁하고 있는 것으로 알려졌다.

이는 앞서 세레브라스가 상장을 진행했고, 일론 머스크의 우주기업 스페이스X도 초대형 상장을 준비하는 상황에서 IPO 순서에서 앞서야 자금 조달에서 그만큼 유리할 것이라는 판단 때문이다.

투자은행 D.A.데이비슨의 길 루리아 분석가는 로이터 통신에 “오픈AI와 앤트로픽은 자본이 고갈되기 전에 상장하고자 경쟁하고 있다”고 지적했다.

루리아 분석가는 이어 “앤트로픽이 오픈AI보다 먼저 공개 시장에 진입하려는 다른 이유는 최첨단 AI 모델의 재무 보고 기준을 설정할 수 있기 때문”이라며 “이렇게 함으로써 기준을 자사에 유리하게 할 수 있다”고 분석했다.

한편 AFP통신은 이날 EU 대변인을 인용해 앤트로픽이 전문가 수준의 사이버 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 ‘클로드 미토스(Claude Mythos)’ 모델의 접속 권한을 유럽연합(EU)에도 제공하기로 했다고 보도했다.

앤트로픽은 보안 조치 개발 등을 거쳐 향후 수주 내 미토스급 AI 모델을 일반에 공개할 계획이라고 최근 밝힌 바 있다.