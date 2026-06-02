엔비디아 ‘코리아 파트너 나이트’ 개최 “韓 인구 부족하지만 AI·로봇이 잠재력 극대화” 서울 GTC 개최 가능성도 시사 李 대통령 접견 계획 질문에는 “기꺼이 그러고 싶다” “방한시 치킨·삼겹살 먹을 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 대만에서 열린 ‘엔비디아 GTC 타이베이’ 기간 중 삼성, SK하이닉스, LG, 두산 등 국내 주요 기업 실무진과 엔비디아의 국내 스타트업 대표들과 만남을 가졌다. 황 CEO는 “한국은 우리 생태계의 매우 중요한 부분”이라며 방한을 예고했다. ‘소맥’을 즐긴 황 CEO는 로보틱스 분야 투자 가능성도 시사했다.

1일 오후 대만의 한 현지 식당에서 열린 국내 기업들과 만찬 행사인 ‘코리아 파트너 나이트’에서 국내 취재진을 만나 이같이 얘기했다. 오후 7시께부터 시작된 이날 행사는 모든 안주가 100 대만달러(약 4800원)에 나오는 포차식 술집 ‘르어차오’에서 2시간 이상 진행됐다. 젠슨 황 CEO의 소탈한 성격을 반영했다는 평가다.

황 CEO는 한국 투자를 검토하고 있냐는 질문에 “우리는 항상 한국 투자를 검토할 것”이라면서 “한국은 훌륭한 생태계를 갖고 있고 기업들도 매우 뛰어나다. 칩, DRAM, 과학, 로보틱스, AI 팩토리 등 함께 해야 할 일이 많다”고 배경을 밝혔다.

그러면서 황 CEO는 구체적인 투자 분야로 로보틱스를 꼽았다. 엔비디아는 현재 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG전자, 두산 등과 로봇 등 ‘피지컬 AI’ 분야로 협력을 확대 중이다.

황 CEO는 “한국에 로보틱스가 매우 중요하다고 생각한다”며 “엔비디아도 한국의 로보틱스 발전에 기여할 수 있길 바란다”고 말했다.

최근 시가총액 1조달러를 달성한 SK하이닉스에는 “나는 그들이 매우 자랑스럽다. 그들의 성공을 보게 돼 기쁘다”고 축하도 했다.

이날 행사에는 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 정수헌 LG사이언스파크 대표 부사장, 김유원 네이버클라우드 대표 등이 참석했다.

이어 “한국은 상상력과 창의력, 야망(꿈)은 매우 크지만 손발(노동인구)이 부족해지는 상황”이라며 “AI와 로봇이 한국의 잠재력을 극대화할 것”이라고 강조했다.

이날 모임의 첫 번째 건배사도 ‘한국의 AI를 위하여’였다.

서울에서의 GTC 개최 가능성도 시사했다. 엔비디아는 매년 미국, 대만 등에서 GTC를 열고 AI 등 미래 비전을 발표해왔다.

황 CEO는 “한국은 오래전부터 e스포츠와 PC방 문화의 중심지였고, 지포스 초기 시절부터 나와 매우 가까운 곳”이라며 “한국(서울)이 원한다면 기꺼이 GTC를 열겠다”고 말했다.

GTC가 끝난 이후 한국을 방문할 것이라고도 했다. 그는 “올해 엔비디아는 좋은 한 해를 보냈고, 한국 파트너들도 좋은 성과를 거뒀다”며 “올해 하반기와 내년은 매우 바쁠 것으로 예상돼 이를 준비하기 위해 한국을 방문한다”고 방한 목적을 밝혔다.

황 CEO는 대만 일정을 마친 뒤 한국에서 국내 주요 그룹 총수 회동, 간담회 등 다양한 일정을 수행할 예정이다.

특히 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 5일 서울 성수동에서 삼겹살 회동을 할 것으로 알려졌다.

다만 방한 기간 삼성전자, SK하이닉스와 회동 일정에 대해 황 CEO는 “말할 수 없다”면서 “제일 중요한 건 한국에서 치킨도 먹고 삼겹살을 먹는 것일 것”이라고 말하기도 했다.

이재명 대통령과 만날 계획이 있냐는 질문에 “기꺼이 그러고 싶다(I would love too)”라고도 했다.

SK하이닉스와 엔비디아 측은 행사 전에 만남을 가지고 함께 온 것으로 보인다. 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 “오늘 AI의 미래, 잠재력 파트너십 전반에 대해 얘기했다”고 설명했다.

그러면서 “특별한 얘기는 하지 않았고, 전반적 사업의 비전에 대해 공감하고 파트너십에 대해 굉장히 많은 얘기를 나눴다”고 설명했다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “구체적인 협력방안은 6월 8일께 발표될 것”이라며 “엔비디아와 굉장히 친하고 여러가지를 함께하고 있다”고 했다.