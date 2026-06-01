정만기 KIAF 회장, 한-베트남 그린 제조 밸류체인 협력 포럼서 주장

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 베트남간 제조공급망이 새로운 기준을 충족해야하는 중대한 전환점에 직면한 상태로 공동이익을 창출하는 통합된 생태계를 구축해야한다는 주장이 제기된다.

정만기 한국산업연합포럼(KIAF) 회장은 1일 서울 중구 대한상공회의소에서 진행된 ‘한-베트남 그린 제조 밸류체인 협력 포럼에서 “유럽연합(EU)와 글로벌 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG)정책과 전략을 감안할 때 한·베트남의 제조 공급망은 이제 효율성을 넘어 회복력과 지속가능성이라는 새로운 기준을 충족해야 하는 중대한 전환점에 서 있다”며 이같이 말했다.

이어 “한·베트남의 공급망 협력은 단순한 분업 관계를 넘어서 공동 이익을 함께 창출해가면서 하나의 통합된 생태계로 나가는, 그린 제조 협력의 실질적 출발점이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.

베트남 하이퐁시와 한국산업단지공단이 공동 개최한 이날 포럼은 양국 산·관·학 통합 협력 모델을 구축하기 위해 마련됐다. 산업통상부, 대한상공회의소, 법무법인 바른 기업전략연구소(CSI), ㈜ 라이카그룹, 글래스돔, 한양대학교 지속가능공급망센터(CS2C), 킨박 도시개발 총공사(KBC), 하우스링크(Houselink) 등이 협력기관으로 참여했다.

정 회장은 “한국 기업이 베트남에 투자하여 축적해온 생산 공급망은 이제 한국수출의 경쟁력을 좌우한다”면서 “EU의 탄소국경조정제도(CBAM)·공급망 실사지침, RE100 등 수출시장의 ESG요구로 이제 베트남 공급망의 그린전환은 논의 과제가 아니라 시급한 현안이 됐다”고 말했다.

이어 “이번 그린 제조 벨류체인 협력 포럼이 민관협력과 제도개선을 촉진해 한국과 베트남의 ESG 공급망 경쟁력을 강화하면서 상호 윈윈할 수 계기가 되길 바란다“고 덧붙였다.

또 김명교 한양대 교수(지속가능공급망센터장)는 “한국이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 다수 제품이 베트남에서 생산되고 있다”며 베트남 공급망의 안정성이 한국 기업 경쟁력과 직결된다고 설명했다.

이어 “과거 글로벌 기업들이 단일 공급원에 의존해 단가를 낮추고 효율을 높이는 전략을 정답으로 여겼다”면서 “복합 위기를 거치며 글로벌 기업들이 깨달은 것은 효율적 공급망이 반드시 안전한 공급망은 아니라는 점”이라고 덧붙였다.

그러면서 “한국 기업이 잘돼야 베트남 공급망이 살고, 베트남 공급망이 살아야 한국 기업이 EU 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있다”며 “이는 선의가 아니라 생존 조건”이라고 강조했다.

함진기 글래스돔코리아 대표는 공급망 리스크를 줄이기 위한 핵심 수단으로 탄소 데이터 관리 기술을 제시했다. 함 대표는 “제품 단위 탄소발자국(PCF) 데이터 관리 시스템은 글로벌 시장 진입의 기본 인프라가 됐다”고 밝혔다.

함 대표는 EU CBAM, EU 배터리 규정, 디지털 제품 여권(DPP) 등 주요 규제가 동시에 시행되면서 기업들이 제품별 탄소 배출량과 원산지, 재활용 정보 등을 체계적으로 관리해야 하는 상황에 놓였다고 설명했다. 철강·알루미늄 등 CBAM 대상 품목은 배출량 검증과 보고가 중요해졌고, 배터리와 전자·모빌리티 분야는 공급망 전반의 탄소 데이터 확보가 수출 경쟁력과 직결되고 있다.

한편, 산업연합포럼은 기계, 대한의료데이터, 디스플레이, 바이오, 반도체, 배터리, 백화점, 석유, 섬유, 시멘트, 엔지니어링, 자동차모빌리티, 전자정보통신, 제로트러스트보안, 조선해양플랜트, 철강, 체인스토어, 항공우주, 화학 등 19개 단체가 활동하고 있다.