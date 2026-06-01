[헤럴드경제=채상우 기자] 중국 자동차 브랜드가 한국에서 처음으로 일본을 제쳤다. BYD 브랜드로만 일본 전체 물량을 압도한다. 중국 업체들은 전기차를 앞세워 한국 시장에서 입지를 빠르게 넓히고 있다.

1일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난 4월 국내 수입차 시장의 국가별 신차 등록 대수는 ▷유럽 1만6385대 ▷미국 1만3611대 ▷중국 2023대 ▷일본 1974대 순으로 집계됐다. 중국산 자동차가 월간 판매 기준으로 일본산 자동차를 앞선 것은 4월이 처음이다.

중국은 BYD 단일 브랜드만으로 일본 브랜드 전체 판매량을 넘어섰다. 같은 기간 브랜드별 신차 등록 대수는 ▷BYD 2023대 ▷렉서스 1079대 ▷도요타 829대 ▷혼다 66대였다. 렉서스와 도요타, 혼다를 합친 일본 브랜드 판매량보다 BYD 한 브랜드의 등록 대수가 더 많았다.

올해는 지리자동차그룹 산하 프리미엄 전기차 브랜드 지커 등 다른 중국 전기차 브랜드의 국내 진출도 본격화될 전망이다. 중국 브랜드들이 잇따라 한국 시장에 뛰어들 경우, 수입차 시장 내 국가별 판매 구도에도 추가 변화가 나타날 수 있다.

일본 브랜드의 입지가 줄어든 점도 중국차에는 기회 요인으로 거론된다. 현재 국내 시장에서는 도요타와 렉서스를 제외한 일본 브랜드들이 모두 철수한 상태다.