[헤럴드경제=소민호 기자] 국토교통부가 새로운 슬로건 ‘미래를 짓다 모두를 잇다(Move for Tomorrow)’를 1일 발표하고, 국민의 주거와 이동을 책임지는 기관으로서 변화와 혁신을 다짐했다.

슬로건은 국토부의 핵심 정책을 나타내는 동사인 ‘짓다(공간, 건설)’와 ‘잇다(이동, 교통)’를 간결하고 직관적으로 연결, 조직의 정체성을 친근하고 안정감 있게 전달하고자 했다. 미래 기술을 국민의 삶에 활용해 보다 편리한 국토공간을 조성하고, 교통 혁신을 통해 일상을 긴밀하게 연결한다는 의미를 담는다.

앞으로 국토부 누리집과 SNS 채널, 홍보영상 콘텐츠, 주요 행사와 홍보물 등에 활용할 예정이다.

김윤덕 장관은 “국토부가 국토 위성, 인공지능 도시(AI-City), 자율주행차, 차세대 고속철도 등 많은 최첨단 산업을 담당하고 있지만, 그동안 익숙한 일부 이슈만 부각돼 안타까웠다”면서 “새 슬로건은 모든 분야의 업무를 미래 지향적이고 창의적으로 해 나가겠다는 국민께 드리는 굳건한 약속”이라고 강조했다.

한편 국토부는 슬로건 제정을 위해 내부직원 공모와 외부 홍보전문가 자문회의 등 폭넓은 의견수렴 과정을 거쳤다.