[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 이효리의 데뷔 전 모습이 담긴 30년 전 길거리 인터뷰 장면이 화제다.

최근 방송된 MBC 라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에서 권 앵커는 “30년 전쯤 경기 침체와 관련한 시민 인터뷰를 진행했다”며 “길거리에서 인터뷰 대상을 찾다가 똑똑해 보이는 젊은 여성을 발견해 인터뷰를 진행했다”고 회상했다.

이어 그는 “완전히 잊고 있었는데 20여 년이 흐른 뒤 한 후배가 ‘요즘 이 영상이 화제’라며 보내줬다”며 “영상을 받아보고 깜짝 놀랐다. 인터뷰 상대가 이효리였다”고 했다.

그러면서 “당시에는 이효리가 데뷔하기 전이라 전혀 몰랐다. 내가 인터뷰했다는 사실조차 잊고 있었다”고 덧붙였다.

권 앵커는 “그때도 왜 인터뷰를 했겠느냐. 너무 예쁘고 똑똑해 보였다”며 “고등학교를 막 졸업한 것 같은 나이였는데도 굉장히 순수해 보였다”고 밝혔다.

함께 공개된 영상 속 이효리는 “새해 경제 상황을 어떻게 예측하느냐”는 권 앵커의 질문에 “작년에 경제가 너무 나빠서 올해는 나아지지 않을까 생각한다”고 답했다. 이효리 특유의 눈웃음과 아직 빠지지 않은 통통한 볼살이 시선을 사로잡았다.

한편 이효리는 1998년 핑클로 데뷔했고 지난 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다.