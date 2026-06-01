[헤럴드경제=민성기 기자] 조국 평택을 조국혁신당 국회의원 후보가 1일 더불어민주당 김용남 후보와의 단일화 가능성에 대해 “이미 단일화가 사실상 종료된 상태”라며 “자력으로 1등할 것”이라고 강조했다.

조 후보는 이날 경기 평택 안중시장 장날 집중유세를 마치고 기자들과 만나 “내란세력이 사력을 다해 결집 중이다. 전국 곳곳에서 비상등이 켜지고 있다”며 “내란세력 청산에 함께해달라”고 지지를 호소했다.

최근 김용남 민주당 후보와 주고받는 네거티브 공세 등과 관련해서는 “선거 과정에서 자연스러운 것”이라며 “6월 3일 지방선거 이후 (민주당과) 연대할 것이라고 본다”고 말했다.

그는 “예를 들어 서울시장 선거 등 민주당 내부에서도 공천 경쟁에서 치열하게 싸운다”며 “크게 봐서 6월 3일 이후 같이 연대할 것이라 본다. 저는 그렇게 소소한 정치를 해선 안 된다고 본다. 큰 정치를 해야 한다”고 덧붙였다.