서울어워드 시즌2 상륙, 온라인 플랫폼 입점부터 오프라인 스케일업까지 전 주기 지원 전 세계를 무대로…2026년 수출 5500억원 목표 정조준

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)이 2026년을 ‘글로벌 2.0 원년’으로 선언하며 해외 수출 지원 사업의 전면 혁신에 나선다.

내수에서 글로벌로… SBA 마케팅 지원의 체질 개선

서울경제진흥원(SBA) 마케팅본부는 2021년까지 내수 활성화를 통한 시장 안착에 주력했으나, 2022년부터는 급변하는 글로벌 환경에 대응하여 해외 시장 집중 공략으로 사업의 무게중심을 완전히 옮겼다.

이러한 전략적 전환은 비약적인 성과로 이어졌다. 2021년 43억 원의 예산으로 120억 원의 국내 매출성과를 이루던 구조에서, 글로벌 시장을 본격적으로 공략하기 시작한 이후 2025년에는 69억 원의 예산으로 5710억 원의 수출성과를 창출하는 독보적인 ‘글로벌 수출 파이프라인’을 구축했다. 이는 4년 새 수출 성과 47배, 투입 예산 대비 83배라는 독보적인 성장세다.

온라인 성과를 오프라인으로 확장… ‘O2O 수출 파이프라인’ 가동

서울경제진흥원(SBA) 마케팅본부는 지난 4년간 축적된 수출 지원 노하우를 결집, 온·오프라인 사업을 유기적으로 결합한 수출 모델을 본격 가동했다. 그간 각 사업별 성과 제고에 집중해 왔다면, 이제는 온·오프라인 사업 간의 벽을 허물어 기업의 성장 단계에서 최적화된 지원을 제공하는 ‘O2O(Online-to-Offline) 수출 파이프라인’을 구축하는 데 집중한 것이다.

이 모델의 핵심은 서울어워드 인증(발굴) → 온라인 플랫폼 입점 → 오프라인 스케일업까지 이어지는 선순환 모델이다. 우수한 제품을 발굴하여‘서울어워드’ 인증을 부여하고 온라인 플랫폼에서 현지 반응을 확인한 뒤, 이후 검증된 제품을 주요 전시회 및 현지 리테일 채널과 연계하여 실질적인 매출 성장을 견인하는 방식이다.

서울어워드 시즌2로 리뉴얼…글로벌 소비자 평가를 통한 우수제품 선발에 집중

약 10년 동안 운영해왔던 서울어워드는 기존 내수 중심이었던 사업을 2025년 글로벌 수출 중심(시즌2)으로 사업 방향을 전면 재편했다. 선정 과정에 전문가 심사와 소비자 선호도 투표를 도입해 객관성을 높였고, 뷰티·리빙·식품 3대 분야에 역량을 집중하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 우수 제품 발굴에 주력하고 있다.

지원방식 또한 단순 인증 마크 부여를 넘어 매출 창출을 위한 후속 지원으로 탈바꿈했다. 선정기업 대상으로 7대 플랫폼 입점은 물론 해외 전시회까지 연계한다. 그 결실로 올해 세계 최대 뷰티 전시회인‘2026 볼로냐 코스모프로프’ 서울어워드 공동관에서 참가기업들이 220만 달러 규모의 현장 계약을 성사시키며 이탈리아 진출의 확실한 교두보를 마련했다.

글로벌 커머스 지원 확대…온라인 시장성 검증 및 바이럴 마케팅 강화

글로벌 온라인 플랫폼 협력 또한 대폭 확장한다. 아마존(북미·중동), 틱톡샵(북미·동남아), 쇼피(동남아), 라쿠텐·큐텐(일본), 샤오홍슈(중국), 메르카도리브레(중남미) 등 전 세계 6개 권역 9개국 플랫폼을 기반으로 840개사, 2550억 원의 수출성과를 창출할 계획이다.

특히 틱톡샵·샤오홍슈 등 미디어 커머스 플랫폼을 활용해 현지 소비자의 즉각적인 반응을 이끌어내는 ‘바이럴 중심의 마케팅’을 본격화한다. 플랫폼 특성에 최적화된 콘텐츠 전략으로 브랜드 인지도를 빠르게 높이고, 현지 마케팅부터 판매까지 전 과정을 체계적으로 지원하여 단순 입점을 넘어 실질적인 매출성과를 견인한다.

글로벌 리테일 채널 진출 가속화…기업 성장 주기별 단계적 지원

지난 4년간 국내·외 수출상담회부터 주요 리테일 채널 입점까지 전 과정을 아우르는 ‘수출 로드맵’을 완성했다. 이 통합 프로세스는 ▷온·오프라인 수출상담회 ▷국가별 필수 인증 등록 및 취득 ▷전시회·팝업스토어를 통한 시장성 검증 ▷인플루언서 마케팅 및 SNS 바이럴 ▷글로벌 리테일 채널 입점으로 이어지는 단계별 지원이 핵심이다.

2025년에는 아시아(일본, 대만, 인도네시아, 싱가포르) 및 중동을 대상으로 폭넓은 지원을 펼쳤으며, 2026년 올해는 3대 전략 국가(일본, 인도네시아, 호주)를 선정하여 매스부터 프리미엄 시장까지 제품군별 맞춤형 전략에 따른 원스톱 지원을 통해 글로벌 수출 성공 사례를 발굴하는 데에 총력을 기울일 예정이다.

아울러, 주요 전시회 참가를 대폭 확대, 태국·일본·중동 등 글로벌 거점을 활용해 현지 반응을 테스트하고 판매 데이터를 확보할 수 있는 ‘서울 라이프스타일 거점 진출사업’을 추진한다. 이를 통해 기업의 성장 수준에 최적화된 바이어 매칭부터 현지 판매까지 전 과정을 연결하는 종합 수출 솔루션을 제공하며 서울기업의 실질적인 글로벌 성장을 견인할 계획이다.

김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “지난 4년간 수출 중심의 체질 개선으로 우리 기업들이 글로벌 시장에서 가시적인 성과를 거두고 있다”며 “앞으로도 온·오프라인을 결합한 ‘O2O 수출 파이프라인’을 더욱 고도화해, 서울 기업이 글로벌 시장에서 실질적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.